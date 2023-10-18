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生活
2023-10-18 15:00:00

健康養生｜驅寒祛濕顯精神！6大必學低成本日常養生方法 梳頭搓肚都有用？

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健康養生｜驅寒祛濕顯精神！6個低成本日常養生方法 梳頭搓肚都有用？

健康養生｜驅寒祛濕顯精神！6個低成本日常養生方法 梳頭搓肚都有用？

現代人生活節奏繁忙，容易因轉季或環境變化而令寒氣或濕氣積聚在身體，出現精神不振、身體疲倦等問題。除了花費金錢食用保健品外，其實日常還有不少低成本的養生方式可以幫助改善問題。以下就為大家盤點6個低成本的日常養生方法，幫助驅寒祛濕顯精神！

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低成本養生｜早睡早起

不少人都因為失眠、睡眠時間不足等問題導致氣色和精神變差，而早睡早起其實屬日常養生的基本，通過規律的睡眠不但可以令身體各項機能得到充分的休息，還可以改善精神狀態，讓整體氣色變好。

睡眠不足容易令精神和氣色變差。 早睡早起屬於日常低成本的養生方式，但並非每個人都可以輕鬆做到。 如果無法早睡早起，亦盡量建議做到規律睡眠。

低成本養生｜進食早餐

正所謂一日之計在於晨，日常養成食早餐的習慣除了讓脾胃變得健康外，還可以給予身體一整個早上的能量，處理工作或學業時便能更得心應手。而早餐應選擇少油、低鹽和低糖的清淡飲食，盡量避免選擇辛辣、煎炸油膩等不健康的食物，同時需要細嚼慢嚥，這樣才可以充分地發揮早餐對身體的功效。

如果想改善脾胃狀態，便需要在日常養成進食健康早餐的習慣。 早餐應注重營養均衡，盡量進食少油、低糖和低鹽的食物。 比起外出進食，在家吃一般較為健康。

低成本養生｜多喝熱水和花茶 

香港天氣炎熱，不少人都會選擇飲用凍飲或手搖飲品，但常喝凍飲會令脾胃受涼，女性更會影響驚奇來臨時的狀態，因此建議日常應該多喝熱水或花茶等來幫助養生，例如玫瑰花可以幫助皮膚美白、桑葚可以改善白頭髮等，可以按照身體狀況飲用各種花茶。

養成飲用熱水和花茶的習慣可以幫助驅除寒氣和濕氣。 建議外出用膳時，盡量選擇熱飲為主。 不同花茶有不同的養生作用，可以因應身體狀況選擇。

低成本養生｜梳頭

精神壓力大或睡眠質素差都會影響頭髮狀態，如果年紀輕輕便開始出現脫髮問題，可以趁着晚上睡覺前用梳子梳頭100下，不但可以促進頭部血液循環，同時可以幫助強健發根，減少脫髮問題，不過建議梳頭時不要太過用力，以免弄巧反拙。

睡前梳頭可以促進頭部血液循環。 梳頭前可以配合使用髮油改善頭髮狀態。 注意梳頭的力度，避免太過用力弄巧反拙。

低成本養生｜睡前搓肚 

便秘同樣屬於現代人常見健康問題，嚴重更有可能一整個星期都沒有辦法大便，建議有相關腸胃問題的話，日常可以在每晚睡前以正反向各 100下的形式搓肚子，除了可以促進腸道蠕動，還能幫助消化及改善脾胃狀態，以低成本的方式改善便秘問題。

不良的飲食習慣容易引起便秘問題。 除了便秘外，還會出現肚痛的狀況。 按摩肚子可以幫助腸臟蠕動，不想雙手太過勞累可以輔以使用按摩儀器。

低成本養生｜浸腳/足浴

秋冬季特別容易有手腳冰冷的問題，而浸腳或足浴便屬於不錯的低成本養生方式，由於腳上有多條主要的經絡，通過浸腳便有行氣活血的作用，有效促進血液循環，不但有助排走身體的寒氣和濕氣，還可以疏通經絡，令身體的五臟六腑得以調節。

足浴或浸腳有效驅趕體內的寒氣和濕氣。 有需要的話，可以購買專業的足浴機器。 可以配合使用精油或草藥來促進血液循環。
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