健康養生｜體內熱氣但怕凍？！5招調理冬日「上熱下寒」體質

不少人在冬天都有「上熱下寒」的體質，上身容易出現心煩氣燥、暗瘡、口腔潰爛、喉乾等熱氣的特徵，下身卻出現手腳冰冷、宮寒、肚痛等寒涼的症狀，而「上熱下寒」的問題通常都是源於熬夜及缺少運動所引致。以下就教大家5個冬日養生方法，幫助調理「上熱下寒」體質！

調理上熱下寒｜艾草浸腳 浸腳或足浴對於身體的新陳代謝特別有效，但單用清水浸腳的話，養生的功效可能稍有不足，因此建議使用艾草浸腳，不但有效補陽，還不會因為使用中藥而太過熱氣，每次只需在浸腳時加入15g艾草即可。而浸腳的時候可以同時使用雙手搓揉後腰，浸完後抹乾雙腳再搓暖腳心的話，改善「上熱下寒」的效果更佳。

調理上熱下寒｜推揉腹部 「上熱下寒」的人士通常會伴隨手腳冰冷、消化不良、脾胃堵塞及便秘乏力等症狀，因此需要疏通經脈，讓氣血往下行才可以中和體內的血氣平衡。推揉手法建議從心窩開始再向下推至小腹，重複動作5分鐘即可，而動作需要以緩慢為主，力度亦需維持適中狀態，如果皮膚太過乾燥的話可以加入身體精油以方便推揉。

調理上熱下寒｜手心搓腳心 出現「上熱下寒」症狀的時候，可以選擇用手心搓腳心，利用手心的熱性中和腳心的涼性，以達致陰陽平衡。手法特別簡單，只需要每日3分鐘時間，用左右手心交替搓揉腳心即可，堅持動作不但有助改善「上熱下寒」的症狀，同時對改善睡眠質素亦有幫助，建議有失眠症狀的人士亦可以多以手心搓腳心。

調理上熱下寒｜多吃健脾食物 食療屬於調理體質的最佳辦法，而多吃健脾食品便有助以性質平和的方式改善「上熱下寒」體質。例如烏梅、陳皮、玫瑰花等食品都屬於性質溫和的食物，不但具有健脾的作用，還可以幫助集中在上身的虛火向下牽引，中和身體的血氣平衡，建議可以將他們作為日常食材泡水飲用，慢慢改善身體的體質。