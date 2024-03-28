傅珮嘉作品展x野田珈琲 邊歎咖啡香 邊感受藝術的美

與此同時，「野田珈琲生豆專門店」推出全新沉浸式「咖啡發辦Coffeekase」2人席，把咖啡莊園微縮影場境化，在享受咖啡同時，讓各位沉浸在整個咖啡的櫻桃、花、樹、土中。店內咖啡師會引領客人說出喜歡的味道，在多達80款咖啡豆中選出3款咖啡，讓咖啡迷不加思索地沉浸於精品珈琲世界中。 咖啡發辦 Coffeekase 「野田珈琲」推出的Coffeekase咖啡發辦，兩人席$328，每位包括3款100ml精品手沖咖啡，及一客炙燒焦糖巴斯克流心蛋糕，只限手沖咖啡吧位客人下單。

雙重厭氧咖啡豆 而品嘗過味道獨特的咖啡後，如果喜愛更可買回家細嘗，當中哥倫比亞咖啡新星「天堂莊園」是精品，是咖啡界近期炙手可熱的焦點，主理人Diego Samuel Bermudez，使用雙重厭氧方法處理咖啡豆，創下Cup of Excellence，其中抺茶及青檸味咖啡豆，具爆炸性味道，受到各界青睞。 72 小時冰滴咖啡 畫作是一筆一筆的勾畫，咖啡也可一滴一滴的滴濾，在急速的城市，包容下一點的慢。「野田珈琲」限量製作來自80多款不同精品冰滴咖啡，先利用日本製大型冰滴壼，以10至12小時滴制，再加上2至3天發酵期製作，在欣賞畫作時，呷一口醇厚酒香的冰滴咖啡，讓身心沉浸片刻。

立體與平面 視覺味覺新體驗 「野田珈琲」的甜品師，以牛角酥為主題創作，把做得鬆軟脹卜卜的牛角包壓扁，在口感如薄脆的牛角酥上，鋪上燒香焦糖、抺茶忌廉士多啤梨及焦糖燒香蕉朱古力，3款口味，立體與平面、酥脆有咬口、視覺與味覺發揮得淋漓盡致。 此外還有以80°C水慢煮1小時製作的抺茶Crème Brulee，打破傳統蒸焗布甸質感，濃郁的山政小山圓抺茶及蛋香，軟柔順滑。