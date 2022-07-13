備戰演唱會壓力大 Tyson Yoshi深夜突發Show「肌」分享素顏美肌秘密

近日忙於準備演唱會的Tyson Yoshi，除了人氣急升外，壓力亦急升，他早前接受護膚品牌SK-II的大膽測試，在使用神仙水一段時間後進行「深夜肌膚特寫」——在深夜進行近鏡拍攝，拍攝前只使用神仙水保養肌膚，並以素肌上陣，不帶妝容展現出真實的肌膚狀態。今次企劃是品牌在全球展開的World PITERA Day活動，香港方面就邀請了Tyson Yoshi作代表，展現護膚不單是女士專利，男士一樣可以擁有好膚質。

Tyson Yoshi近日積極備戰個人演唱會，為了在演唱會以最佳狀態示人，成為了神仙水的真實用家，他表示：「近幾個月不但要為演唱會排練至深夜，更為拍攝MV通宵達旦，皮膚難免變差，上台或拍攝前的準備時間也因為要遮蓋皮膚問題而拖長了。但用了神仙水一個多月，我的皮膚明顯透亮水潤及穩定了，就算每日要排練至深夜，亦不再像以前般暗啞，簡直回到剛出道時候的狀況。我最喜愛神仙水清爽無負擔的質感，上臉後精華很快就完全滲透入皮膚，感覺不黏笠，十分舒服！現在我不需費神擔憂自己的肌膚狀況，只需專注排練。」他亦分享了近日的減壓方法：「為了讓身心都在最佳狀態，每晚睡前我都會聽聽音樂，看看YouTube舒緩演唱會排練的壓力。」