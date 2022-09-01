傢俬優惠｜歐化傢俬低至5折+ at.home 4周年優惠 回贈達$2500

消費券已出，歐化傢俬及at.home均推出購物優惠，除了回贈達$2,500，更有貨品折扣，為大家提供布置家居新靈感。 歐化傢俬傢俬低至 5 折 歐化傢俬聯同美國運通推出全新消費優惠，合資格用戶尊享全場傢俬低至5折優惠，更可獲高達$1,600超級市場禮券。由即日起，歐化傢俬客戶於門市內尊享全場傢俬低至5折優惠，以美國運通卡免息分期付款單一簽賬滿指定金額，即可獲享超級市場禮券回贈，回贈$800或$1,600，感受歐洲生活品味之餘，兼顧日常生活所需。 簽賬滿指定金額 超級市場禮券 $15,000 即減 $800 $30,000 即減 $1,600

歐化傢俬門市更有大量歐洲傢俬現貨登場，推出熾熱優惠，精選貨品低至5折，並有指定門市獨家優惠。今期歐化傢俬精選推介多款彈鉸梳化、電動彈鉸梳化，其中意大利Edition全真皮3座位電彈梳化，以流線時尚設計，配搭歐洲最新流行色調，可調校式頭枕，提供貼身承托，特設Wall-Free電動彈腳功能，毋須預留梳化背空間。

意大利Edition全真皮3座位電彈梳化 W201 x D113/158 x H76/99cm 原價：$49,600 優惠價：$21,800 (可享免息分期) (另有1、2、2.5及3.5座位，現貨限量發售)

at.home 4 周年優惠 主打輕巧傢俬及潮流家品的at.home踏入4周年，推出「4周年4重賞」慶典優惠活動，推出4重購物禮遇，多款傢俬、家品以優惠價錢發售，精選傢俬有買1送1優惠，消費滿指定金額更送現金券，4重優惠回贈高達$2,500。「4周年4重賞」慶典優惠活動，多款正價家品亦有多買多折優惠，挑選兩款家品即享9折優惠；挑選3款家品即享85折優惠；而挑選4款或以上家品可獲8折優惠。

第1賞：餐檯椅組合 餐椅買1送1 組合形式選購餐檯及餐椅時，餐椅可享買1送1優惠，多買多送 第2賞：電動彈腳梳化 額外減$500 所有電動彈腳梳化，包括真皮、布藝、貓爪布等款式，折後價錢再減$500 第3賞：折上折優惠 最高減$1,600 消費滿$10,000，即獲$800優惠，直接扣減；消費滿$18,000，優惠加倍，即獲$1,600扣減優惠 第4賞：家品現金券 送高達$400 買傢俬都需要家品襯托及佈置，現於at.home凡消費滿$2,000，即送$100家品現金券；消費滿$4,000，即送$200家品現金券；消費滿$6,000，即送$400家品現金券