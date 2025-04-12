傳奇香港預言家權朗通靈 日本7月5日無大地震 全球多國恐陷七級地震浩劫

香港玄學界傳奇人物權朗大師再次以精準預言震驚世人，這位祖籍台灣的香港預言家以通靈之術洞悉天機，稱備受關注的7月5日日本大地震，將不會發生外界預測的滅頂大地震，與眾多玄學家認定的「7月5日大地震」說法背道而馳。她還預告2025年全球多國將面臨七級以上地震浩劫，點名中國四川、東北、日本列島、印度大陸及紐西蘭群島將遭遇重大地震災害，死亡人數可能高達數十萬。
權朗大師再指出，中國甘肅省、俄羅斯、土耳其、印尼、菲律賓、阿富汗、緬甸、韓國、美國、加拿大、法國、伊朗、希臘等國也將發生次級地震，傷亡規模不一；而中國雲南省、台灣、泰國、馬來西亞、墨西哥等地則可能面臨傷亡較少的地震衝擊。除了地震預言，權朗大師亦警告瘟疫再臨、火災爆炸、洪水颱風等災難將頻發，中國、香港、台灣、美國、泰國和韓國等地皆在劫難逃。她建議世人若遇災劫，應及早尋求其庇護，方為保命上策。
施法庇護乃最後保命法門
權朗大師強調，這些預言源自通靈「看見」的景象，而非臆測。她以深奧佛法開示：「危急時才念經，乃臨急抱佛腳，難獲佛菩薩相救。真正修行者明白，佛不干涉人間因果。虔誠修行、無犯業者，命未盡時自得庇佑，平安脫險；若功德圓滿、人壽已盡，天災乃離世緣分，佛不阻其往生。」
權朗大師傳奇一生，在她6歲時，有道教高人登門收她為徒，並打開她的天眼看到，權朗是七仙女，天界的七公主轉世，承襲茅山派祖師張五郎道法，法力無邊。她告誡，業力未消、修行不誠者，即便念經也難逃劫難。避災之道有二：一是遠離重災區，二是請大師施法庇護。大師曾於疫情高峰期隔空救治美國一對瀕死夫妻，五日內令其症狀全消，得救感染者將其真實過程拍片，在權朗YouTube分享，讓人驚奇發現權朗不為人知扭轉乾坤的神力，堪稱神跡。她呼籲世人正視天災預警，尋求庇護以保平安。
權朗大師神預言事蹟
- 台灣明星大S於2月離世：一語成讖，震驚娛樂圈。
- 台灣諾羅病毒感染30萬人：2月疫情爆發，數字分毫不差。
- 三越百貨氣爆：意外事件精準預言。
- 香港恆生指數升至21,000點：股市走向如神預測。
- 2019年世紀疫症預言：全港唯一預測2020年瘟疫爆發的大師，當時備受質疑，後證「句句中的」，令人膽寒。
（本刊內容由權朗大師提供，言論僅供參考，不代表本報立場。）