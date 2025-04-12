傳奇香港預言家權朗通靈 日本7月5日無大地震 全球多國恐陷七級地震浩劫

香港玄學界傳奇人物權朗大師再次以精準預言震驚世人，這位祖籍台灣的香港預言家以通靈之術洞悉天機，稱備受關注的7月5日日本大地震，將不會發生外界預測的滅頂大地震，與眾多玄學家認定的「7月5日大地震」說法背道而馳。她還預告2025年全球多國將面臨七級以上地震浩劫，點名中國四川、東北、日本列島、印度大陸及紐西蘭群島將遭遇重大地震災害，死亡人數可能高達數十萬。

權朗大師再指出，中國甘肅省、俄羅斯、土耳其、印尼、菲律賓、阿富汗、緬甸、韓國、美國、加拿大、法國、伊朗、希臘等國也將發生次級地震，傷亡規模不一；而中國雲南省、台灣、泰國、馬來西亞、墨西哥等地則可能面臨傷亡較少的地震衝擊。除了地震預言，權朗大師亦警告瘟疫再臨、火災爆炸、洪水颱風等災難將頻發，中國、香港、台灣、美國、泰國和韓國等地皆在劫難逃。她建議世人若遇災劫，應及早尋求其庇護，方為保命上策。