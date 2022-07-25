傳說寶可夢與皮卡丘登陸LCX消失的異世神殿 同場展出約300 張寶可夢遊戲卡牌

傳說寶可夢之一的騎拉帝納據說在古代的異世神殿出沒，但一直未有人尋獲這片神秘的國度‥‥‥不過近日，有訓練家在LCX內發現傳說寶可夢的蹤影！由即日起至9月4日，「Pokémon TCG 消失的異世神殿」將會於LCX出現！各位訓練家準備好去LCX朝聖和探險了嗎？除了一眾傳說寶可夢會現身「異世神殿」外，還設有搜羅了多款寶可夢中心原創商品的寶可夢異世商品店，同場更有Nintendo Switch寶可夢遊戲電玩區及寶可夢集換式卡牌遊戲對戰區，可與其他訓練家切磋一番！
任務一：異世神殿──傳說寶可夢朝聖之旅Pokémon TCG卡牌展覽
各位訓練家會首先到達異世神殿，跟寶可夢打卡合照，除了可愛的皮卡丘、草苗龜、小火焰猴和波加曼，還有掌控時間的帝牙盧卡、操縱空間的帕路奇亞、棲身於毀壞世界的騎拉帝納 (起源形態)、以及創造世界的阿爾宙斯等傳說寶可夢駕臨神殿，同場更可一睹超過300張的寶可夢集換式卡牌，展示多款不同的寶可夢，絕對會勾起粉絲的回憶！皮卡丘更會在特定日子到場，和各位訓練家合照、互動，大家記得留意LCX宣佈！
任務二：寶可夢異世商品店──熱搶寶可夢中心原創商品
訓練家要提高戰鬥力，當然要有好的裝備！寶可夢異世商品店為你搜羅了過百件寶可夢精品，當中絕大部份皆為寶可夢中心原創商品，讓大家身在香港亦能買到各款寶可夢精品！必買寶可夢中心原創商品包括騎拉帝納、阿爾宙斯等傳說寶可夢的毛公仔、寶可夢集換式卡牌遊戲25周年黃金紀念箱及各款25周年頂級收藏箱等！同場更加推HYPEBEAST聯乘系列的潮流服飾，讓早前錯過了的粉絲有機會入手T恤、圍巾、地氈等多款型格產品！
任務三：遊戲對戰區域──免費試玩Nintendo Switch寶可夢遊戲及卡牌對戰
除了2米高的初代傳說寶可夢超夢會現身LCX外，已定於今年11月18日發售的全新任天堂Switch遊戲《寶可夢 朱/紫》中的傳說寶可夢──「故勒頓」和「密勒頓」和初期三隻寶可夢新葉喵、呆火鱷和潤水鴨也首次於這夏日率先登陸LCX。 同場更有今年年初發售的《寶可夢傳說 阿爾宙斯》遊戲試玩體驗，讓更多寶可夢粉絲能現場感受遊戲的魅力！另外，各位訓練家可在週末免費與其他訓練家進行寶可夢集換式卡牌遊戲對戰，互相交流切磋！參與遊戲體驗或卡牌對戰後，訓練家更有機會得到《寶可夢 朱/紫》初期三隻寶可夢造型帽一頂。
LCX「Pokémon TCG 消失的異世神殿」展覽
活動日期：即日起至9月4日
活動時間：上午 10 時至晚上10時
活動地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX 正門
入場費用： 免費
寶可夢異世商品店
營業日期：即日起至9月4日
營業時間：上午10時至晚上10時
地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX Oasis 2祥仔辣辣前方