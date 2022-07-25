傳說寶可夢與皮卡丘登陸LCX消失的異世神殿 同場展出約300 張寶可夢遊戲卡牌

傳說寶可夢之一的騎拉帝納據說在古代的異世神殿出沒，但一直未有人尋獲這片神秘的國度‥‥‥不過近日，有訓練家在LCX內發現傳說寶可夢的蹤影！由即日起至9月4日，「Pokémon TCG 消失的異世神殿」將會於LCX出現！各位訓練家準備好去LCX朝聖和探險了嗎？除了一眾傳說寶可夢會現身「異世神殿」外，還設有搜羅了多款寶可夢中心原創商品的寶可夢異世商品店，同場更有Nintendo Switch寶可夢遊戲電玩區及寶可夢集換式卡牌遊戲對戰區，可與其他訓練家切磋一番！

任務一：異世神殿──傳說寶可夢朝聖之旅 Pokémon TCG 卡牌展覽

各位訓練家會首先到達異世神殿，跟寶可夢打卡合照，除了可愛的皮卡丘、草苗龜、小火焰猴和波加曼，還有掌控時間的帝牙盧卡、操縱空間的帕路奇亞、棲身於毀壞世界的騎拉帝納 (起源形態)、以及創造世界的阿爾宙斯等傳說寶可夢駕臨神殿，同場更可一睹超過300張的寶可夢集換式卡牌，展示多款不同的寶可夢，絕對會勾起粉絲的回憶！皮卡丘更會在特定日子到場，和各位訓練家合照、互動，大家記得留意LCX宣佈！