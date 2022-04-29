優惠情報｜OnTheList遷至太古坊 逾萬尺陳列室血拼更舒適

OnTheList於2016年由Delphine LeFay 及 Diego Dultzin Lacoste創立，是亞洲首個會員制快閃購物平台，不時為各大品牌推出快閃折扣優惠，為期約一至兩星期，有時更會低至一、兩折，讓品牌紛絲以相宜價格買到心頭好。全新OnTheList陳列室落址太古坊濠豐大廈，附近有停車場方便顧客購物。全層佔地逾11,000平方尺並名為「OnTheList」樓層，寬敞陳列室可同時展示超過20,000件產品，室內設計刻意引進自然光、保留特高樓底、採用大理石飾面及於每個角落設置全身鏡，創造舒適購物空間。

與此同時，OnTheList致力推廣可持續時裝及環保理念，特別成立OnTheLove以履行企業社會責任，成功舉辦多個相關慈善活動，例如以物易物、慈善義賣和以可持續發展為主題的嘉年華等回饋社會，集合逾500,000位會員、700個品牌合作夥伴及150多位不同界別的機構，持續宣揚減少浪費的理念，同時鼓勵循環經濟。

OnTheList亦由2019年起致力減廢，包括回收塑料衣架、袋子及紙張，並轉交至指定回收夥伴，確保物件可循環再用或製作成全新產品，單是去年已成功減少超過6噸廢物，避免它們最終被銷毁或送往堆填區。OnTheList的環保購買袋均以100%回收聚酯製造，而網上購物的包裝亦大幅減少打印及選用環保紙板，與陳列室新址太古坊的業主太古地產對可持續發展的承諾不謀而合，努力減少炭足跡及能源消耗，以建立持久的氣候變化復原力。