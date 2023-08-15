優質午餐│Smokehouse Bar & Grill推出全新假日Brunch

Smokehouse Bar & Grill推出全新豐盛假日Brunch，讓賓客享用各種風味絕倫的煙燻肉。全新假日Brunch由即日起逢星期日及公眾假期中午12時至下午3時供應，讓賓客以煙燻滋味展開美好假日。

優質午餐│以美食和美酒渡過休閒美好假日

Brunch由新鮮生蠔以及多達11款的開胃小菜打開序幕。食客可無限量享用開胃小菜，包括煙燻孜然羊柳串、蜜糖檸檬雞翼、香烤豬腩串燒、煙燻吞拿魚及薄切帶子等等。主菜選項多達9款。賓客可選擇一嚐古法慢烤煙燻技術炮製的燒烤味手撕豬肉絲漢堡、烤非洲雞及和牛扁意粉；或另加HK$100享用鮮嫩多汁的招牌煙燻牛胸肉、香煎羊架或香煎肉眼扒。海鮮愛好者亦可選炒藍青口、大蝦香料糩飯或雪松木烤三文魚（另加 HK$100）作主菜。Brunch最後以朱古力士多啤梨完美作結。

Smokehouse Bar & Grill全新假日Brunch逢星期日及公眾假期中午12時至下午3時供應，成人每位HK$458，小童(6至11歲)每位HK$218。賓客更可另加HK$278享用兩小時暢飲以紅酒或白酒作主調的水果酒或氣泡酒，以美食和美酒渡過休閒美好假日。另外，餐廳更特設紅白酒套餐，讓賓客可用優惠價錢享用美酒佳餚。