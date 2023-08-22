優雅不過時的法式穿搭 UNIQLO x INES DE LA FRESSANGE秋冬系列 4大必收款式

UNIQLO今年秋冬再度與INES DE LA FRESSANGE聯乘，並將於今個星期五(8月25日)登場。這個聯名系列始於2014年春夏季，主打浪漫優雅的法式風情，今次的秋冬系列，更標誌著兩個品牌第20次合作。 永不過時的經典法式穿搭 系列包括簡約、耐穿而不失優雅的服飾，針織背心及燈籠袖襯衫便是典型例子。傳統襯衫採用手工縫製的縫線，展現經典法式風格；系列其他重點單品包括注入現代元素的透膚恤衫和絲絨長裙，以及貼身3D織法針織衫和夾層恤衫款外套，輕鬆打造法式愜意氛圍。

UNIQLO x INES DE LA FRESSANGE 2023 秋冬系列

法式工作服再度引領時尚 2023秋冬系列中，Ines回歸法式工作服，工作服在20世紀初的法國成為日常穿著，實用功能性賦予服裝乾淨、簡約風格，這對Ines非常有吸引力，也解釋了為甚麼它成為她衣櫥中不可或缺的一部分。Ines相當喜歡由棉質、羊毛等天然材料製作的衣物，它們經久耐用，可以每天穿著。據說源於法國南部尼姆區的牛仔布是重要元素，除了牛仔褲，今個系列也可見到不少牛仔裙裝、外套和恤衫；針織單品及外套則以橙色、紅色為主調，喚起人們對大自然的嚮往。

UNIQLO x INES DE LA FRESSANGE 2023 秋冬系列 必收款式｜ 牛仔單品 本季Ines融合起源於法國尼姆地區的牛仔布，與20世紀初法國日常工裝設計。「牛仔打褶寬版長褲」加入寬版設計，完美平衡休閒與正式穿法，百搭又帥氣；「牛仔打褶裙」亦以抓皺展現優美線條，兼具俐落與柔美，適合喜歡甜美中帶點個性的女孩；「棉質斜紋燈籠袖連身裙」，腰間加上皮帶，打造自然不造作的法式風格。

UNIQLO x INES DE LA FRESSANGE 2023 秋冬系列必收款式 ｜ 溫暖針織 針織上衣絕對是女孩的秋冬衣櫃的百搭單品，今季見到不少針織衫的身影。在由夏入秋的日子，可以在襯衫外加「縷空針織背心」，在微涼初秋保溫，實用帥氣；另一款「茄士咩圓領針織衫」，在領邊以不同顏色撞色，時尚又別緻。

UNIQLO x INES DE LA FRESSANGE 2023 秋冬系列必收款式 ｜ 質感襯衫 有別於上一季的活力亮色，本季Ines回歸秋冬沉穩的大地色系。「棉質透膚襯衫」延續時下流行的透膚感，採用100%棉質素材製成，從夏到秋都能穿得時髦又舒適；「燈籠袖襯衫」亦為穿搭增添層次。另外兩款牛仔布的「牛津恤衫」及「細褶襯衫」，也是率性帥氣女生的必入手之選。