優雅舒適｜Uniqlo x Mame Kurogouchi合作最終回 連身裙/開叉長裙/連身內衣打造優雅仙氣造型

Uniqlo今日推出全新的Uniqlo and Mame Kurogouchi秋冬設計師聯名系列，今次是此次為雙方合作最終回，錯過後就不再有。這個系列於2021年首次推出，透過內衣物及服飾，從內到外展現優雅美感。今次秋冬系列主打親膚材質，襯以突顯透膚感的剪裁，突出女性身體的柔美曲線，舒適感與時尚並重，同時為這個聯名系列畫下完滿句號。

柔軟透膚材質 大自然漸變色彩 系列共有21款商品，色調靈感來自大自然，例如令人聯想起金黃色稻穗的啡色調，以及大地在秋天時分所呈現的米色調。同時採用親膚柔軟的材質，襯以突顯透膚感的剪裁， 讓裸膚更顯優美，主打單品包括網紋高領T恤及連身長裙，以及能輕柔包裹身體的網紋連身衣。

特別研發HEATTECH極暖羊毛混紡華夫格物料 UNIQLO同時以專利的3D織法科技，搭配經過精心挑選的柔軟親膚羊毛材質，打造出多款突顯身體輪廓的單品，如寬鬆剪裁的3D織法燈籠袖針織衫及3D織法羅紋背心；更有特別為此系列研發的HEATTECH極暖羊毛混紡華夫格物料，在入秋日子都能享受極致溫暖及舒適感，同時不失優美。