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2022-11-24 15:25:00

儲印花｜百佳 x SOU・SOU「冬日の暖」 換購20款全球獨家精品

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儲印花｜百佳 x SOU・SOU「冬日の暖」 換購20款全球獨家精品

儲印花｜百佳 x SOU・SOU「冬日の暖」 換購20款全球獨家精品

來自京都的紡織設計品牌「SOUSOU」與百佳超級市場，以「冬日の暖」為主題，採用代表品牌的典型圖案「SO-SU-U」，加上流行圖案「貓」和「花子」，聯乘推出20件全球獨家限量版精品，供市民換購。

來自京都的SOUSOU，以流行方式創造表達日本四季·和風的紡織設計，本著「創造日本新文化」的理念，積極採用傳統材料和技術，同時開發貼近生活方式的商品，如地下足袋（膠皮短布襪）、和服、日本糖果和家具等等。是次SOUSOU和百佳聯乘推出的20件全球獨家限量版精品，包括一系列保暖精品如毛毯、保溫瓶、保溫壺、保溫杯、不鏽鋼真空壺等，亦有掛牆鐘、座枱鐘、縮骨遮、餐具套裝和摺疊式購物車，款款精美實用，讓大家渡過暖洋洋的冬日。

百佳 x SOU・SOU「冬日の暖」

百佳 x SOU・SOU「冬日の暖」

是次聯乘採用的3款精選圖案風格各有特色 ── SO-SU-U」簡單地表達了數字的無限性；可愛的「貓」設計，給人無拘無束的感覺；「花子Hanakko」是一個明亮而輕鬆的設計，可隨心情而轉用不同款式。當中兩款精品包括掛牆鐘和座枱鐘更集合了貓CAT和十數SO-SU-U兩款圖案，額外珍貴，大家絕對不能錯過！

1125日至2023223日期間，易賞錢會員凡於全線百佳超級市場、TASTEFUSIONINTERNATIONALfood le parcGREAT FOOD HALLGOURMET 店舖購物每滿$50即送電子印花1個，於周五、六、日購物滿$250或於百佳網店購物每滿$50，更可賺取雙倍電子印花，集齊指定數量的電子印花，即可於202332日或之前，免費換領或換購限量精品。

 

百佳 x SOUSOU限量精品｜掛牆鐘（貓x十數）

貓咪時針設計活潑可愛，令每次看時間變得樂趣。

電子印花：35個電子印花 + $120

易賞錢會員：3,000 + $80

VIP會員：5,000 + $20

標準價：$298

(只限於指定TASTEFUSION換購)

百佳 x SOU・SOU限量精品｜掛牆鐘（貓x十數）

百佳 x SOU・SOU限量精品｜掛牆鐘（貓x十數）

百佳 x SOUSOU限量精品｜座枱鐘（貓x十數）

設計可愛小巧，可當房間裝飾擺設的實用座枱鐘。

電子印花：20個電子印花 + $100

易賞錢會員：1,500 + $90

VIP會員：5,000分免費換領

標準價：$185

百佳 x SOU・SOU限量精品｜座枱鐘（貓x十數）

百佳 x SOU・SOU限量精品｜座枱鐘（貓x十數）

百佳 x SOUSOU限量精品｜雙層玻璃杯220毫升（貓 / 十數）

雙層玻璃設計，盛載熱飲亦隔熱。

 

電子印花：10個電子印花 + $50

易賞錢會員：500 + $45

VIP會員：2250分免費換領

標準價：$99.9

百佳 x SOU・SOU限量精品｜雙層玻璃杯220毫升（貓 / 十數） 百佳 x SOU・SOU限量精品｜雙層玻璃杯220毫升（貓 / 十數）

百佳 x SOUSOU限量精品｜不鏽鋼真空壺500毫升（貓 / 十數）

不鏽鋼內膽保溫效果極佳，內附勺子，盛載飲品，甚至湯水或粥亦可，極為實用。

電子印花：30個電子印花 + $109

易賞錢會員：1,000 + $99

VIP會員：5000分免費換領

標準價：$199.9

百佳 x SOU・SOU限量精品｜不鏽鋼真空壺500毫升（貓 / 十數） 百佳 x SOU・SOU限量精品｜不鏽鋼真空壺500毫升（貓 / 十數）

百佳 x SOUSOU限量精品｜保溫杯400毫升（貓 / 十數 / 花子）

不銹鋼內膽安全耐用，大小剛好，隨身攜帶或於家中或辦公室使用亦可。

電子印花：20個電子印花 + $100

易賞錢會員：1,000+ $90

VIP會員：5000分免費換領

標準價：$179.9

百佳 x SOU・SOU限量精品｜保溫杯400毫升（貓 / 十數 / 花子） 百佳 x SOU・SOU限量精品｜保溫杯400毫升（貓 / 十數 / 花子） 百佳 x SOU・SOU限量精品｜保溫杯400毫升（貓 / 十數 / 花子）

百佳 x SOUSOU限量精品｜保溫瓶350毫升（貓 / 十數 / 花子）

採用不鏽鋼內膽和按掣設計，耐用之餘開關容易。

電子印花：30個電子印花 + $85

易賞錢會員：1,000 + $75

VIP會員：4250

標準價：$139.9

百佳 x SOU・SOU限量精品｜保溫瓶350毫升（貓 / 十數 / 花子） 百佳 x SOU・SOU限量精品｜保溫瓶350毫升（貓 / 十數 / 花子） 百佳 x SOU・SOU限量精品｜保溫瓶350毫升（貓 / 十數 / 花子）

百佳 x SOUSOU限量精品｜保溫壺600毫升（貓）

可愛貓咪保溫壺大小剛好適合小口家庭，或置於辦公室桌面隨時可加添熱水。

電子印花：30個電子印花 + $120

易賞錢會員：1,500 + $95

VIP會員：2,000 + $80

標準價：$228

百佳 x SOU・SOU限量精品｜保溫壺600毫升（貓）

百佳 x SOU・SOU限量精品｜保溫壺600毫升（貓）

百佳 x SOUSOU限量精品｜餐具套裝（貓 / 花子）

包含筷子、叉和匙羹，用以品嚐中西美食亦可，更附有餐具袋，方便外出攜帶。

電子印花：15個電子印花 + $45

易賞錢會員：500 + $40

VIP會員：2250分免費換領

標準價：$82

百佳 x SOU・SOU限量精品｜餐具套裝（貓 / 花子） 百佳 x SOU・SOU限量精品｜餐具套裝（貓 / 花子）

百佳 x SOUSOU限量精品｜毛毯（貓 / 十數）

1米、長1.3米，大小正好小睡或在坐沙發上時為雙腳保暖，其質感更柔軟舒適。

電子印花：20個電子印花 + $120

易賞錢會員：2,500 + $80

VIP會員：6,000分免費換領

標準價：$219

百佳 x SOU・SOU限量精品｜毛毯（貓 / 十數） 百佳 x SOU・SOU限量精品｜毛毯（貓 / 十數）

百佳 x SOUSOU限量精品｜縮骨遮（貓 / 十數）

小巧的設計方便外出攜帶，而「貓」款式縮骨遮更採用貓爪手柄設計，可愛得叫人心醉。

電子印花：20個電子印花 + $90

易賞錢會員：1,000 + $79

VIP會員：4,500分免費換領

標準價：$159

百佳 x SOU・SOU限量精品｜縮骨遮（貓 / 十數） 百佳 x SOU・SOU限量精品｜縮骨遮（貓 / 十數） 百佳 x SOU・SOU限量精品｜縮骨遮（貓 / 十數） 百佳 x SOU・SOU限量精品｜縮骨遮（貓 / 十數） 百佳 x SOU・SOU限量精品｜縮骨遮（貓 / 十數） 百佳 x SOU・SOU限量精品｜縮骨遮（貓 / 十數）

百佳 x SOUSOU限量精品｜摺疊式購物車（貓）

購物車大小約34厘米x39厘米x33厘米，可載重25公斤，讓可愛的貓咪陪你放肆購物，而摺疊的設計容易存放。

電子印花：60個電子印花 + $280

易賞錢會員：3,000 + $250

VIP會員：5,000 + $180

標準價：$499

(只限於指定TASTEFUSION換購)

百佳 x SOU・SOU限量精品｜摺疊式購物車（貓）

百佳 x SOU・SOU限量精品｜摺疊式購物車（貓）

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