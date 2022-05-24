儲積分丨Mastercard夥啟勝加推支付卡繳付管理費優惠

Mastercard繼去年與新鴻基地產旗下的啟勝管理服務有限公司(簡稱啟勝)推出管理費電子繳付方式，而備受業主歡迎。今年Mastercard再度夥拍啟勝，推出支付卡(包括Mastercard信用卡及扣賬卡)繳付管理費優惠。啟勝旗下逾百個屋苑、超過10萬個單位的業主，可透過《Live e-asy生活樂》應用程式繳付管理費，同時盡享優惠禮遇。

即日至2023年3月31日，合資格業主在《Live e-asy生活樂》app的「我的錢包」功能內，首次綁定其Mastercard卡，並成功以該卡為其住宅單位或車位連續繳付兩個月的管理費，同時開啟「啟用自動繳費」功能及啟用「使用The Point帳戶登入」功能，可獲贈高達25,000 The Point積分。持卡人可透過《The Point》app轉換積分為Point Dollar(250分=1港元)，於25間新地商場及1,700多間參與商戶，作現金消費。

各個類別Mastercard卡之持卡人，可獲贈The Point積分如下：

World Elite Mastercard卡：25,000分(=100港元Point Dollar)

World Mastercard卡：12,500分(=50港元Point Dollar)

其他Mastercard卡：7,500分(=30港元Point Dollar)