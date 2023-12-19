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生活
2023-12-19 10:00:00

元旦2024｜沙田馬場「好運1月1」現場睇COLLAR及Nowhere Boys音樂表演！贏取高達1億港元好運大賞

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沙田馬場「好運1月1」現場睇COLLAR及Nowhere Boys音樂表演！贏取高達1億港元好運大賞

沙田馬場「好運1月1」現場睇COLLAR及Nowhere Boys音樂表演！贏取高達1億港元好運大賞

新一年新氣象，不妨於元旦佳節與摯愛及親友歡聚慶祝，互相送上甜蜜祝福！一個集新派玩樂、美食及娛樂表演的大型活動絕對是新年新開始的好去處首選！香港賽馬會將於202411 日於沙田馬場舉辦年度盛事「好運1月1」，於一年伊始為市民送上好運與祝福。作為全城必去的娛樂活動及旅客慶祝新年的熱點之，今年大會分享「好運11」吃喝玩樂全攻略，及發放好運大賞高達1億港元好運由此起！

除了觀賞三級賽《華商會挑戰盃》刺激賽事外，大會更為入場人士精心準備多項豐富娛樂節目，包括首次邀得以勁歌熱舞帶旺全場的新世代人氣女團COLLAR作開幕嘉賓，為精彩活動揭開序幕，向觀眾360度發放好運氣場；賽事間更有近年榮獲「叱咤樂壇組合銀獎」及「新城勁爆樂隊」的本地樂隊Nowhere boys接力作搖滾音樂表演，將現場氣氛推上最高點，新一年自然充滿正能量。

沙田馬場當日更會大派新年禮物，只需於「好賞食」樓下參加「好運由此起」馬場快訊有獎遊戲，勝出者即有機會獲得豐富獎品一份。現場更特設一系列主題美酒佳餚， 11日前來沙田馬場的市民，投入年度馬場喜慶盛事，讓好運一觸即發！

攻略一：元旦日現場睇COLLAR勁歌熱舞

11日親臨沙田馬場，除可欣賞賽馬的刺激和騎師的競技，一連串精彩絕倫的表演亦會源源奉上！新世代至強組合人氣女團COLLAR將擔任開幕表演嘉賓，在馬匹亮相圈向粉絲發放開心幸運能量，COLLAR表示:「好高興獲邀出席年度盛事『好運11』，期待喺沙田馬場同大家見面，當日入場睇我哋表演祝福大家全年行運一條龍！」。問及開運貼士，COLLAR即笑說：「入場前聽我哋嘅快歌《Gotta Go!》，自然可以財源滾滾來，Go Go Go！見到我地唱歌記住笑到好似馬個口咁大，保證大家好似我地咁LUCKY！」首度於馬場驚喜現身的COLLAR將會於台上進行一連串勁歌熱舞表演，為大家帶來滿滿好運祝福，不妨於表演後即場一試運氣，隨時贏大賞！

密切留意於1219日香港賽馬會HKJC Racing Sports Happy Wednesday 的官方FacebookInstagram的帖子，完成指定步驟即有機會獲得COLLAR親筆簽名馬仔，數量有限，送完即止，COLLAR粉絲萬勿錯過！

攻略二：Nowhere Boys搖滾音樂注滿醒神動力

觀賞全日賽事期間想為個人叉叉電？近年榮獲「叱咤樂壇組合銀獎」及「新城勁爆樂隊」的本地新浪潮樂隊Nowhere boys將親臨沙田馬場作表演嘉賓，在賽事中場於「好賞食」舞台上獻唱多首大熱歌曲，陪大家欣賞多個緊張刺激賽事，以極具爆發力的搖滾音樂帶動全場氣氛，讓你瞬間醒神，見証好運時刻！

攻略三：挑戰「好運由此起」馬場快訊遊戲 豐富獎品

想增強個人運氣？預先為賽馬日前做好準備，由1215日起可到香港賽馬會的專題網頁參加網上主題遊戲，即有機會獲得沙田馬場餐飲券！而「好運1月1」當日可親臨「好賞食」樓下參加「好運由此起」馬場快訊有獎遊戲，於巨型屏幕前與現場人士即席對戰，鬥快捕捉從天而降的幸運馬蹄鐵，更可以從遊戲中學習到沙田馬場知識，勝出者即有機會獲得豐富獎品一份！賽前特訓後再即場挑戰，自然勝券在握！

攻略四：贏取元旦好運大賞高達1億港元

2024年伊始，馬會將合共發放高達1億元大賞迎接新一年，「好運11」賽馬日，當日將動用三T儲備，將三T多寶推高至1,100萬元，估計以10元一注獨中三T正獎的彩金可高達1,800萬元，而當天四重彩及四連環合併彩池亦會加入200萬元多寶儲備，於第6場及第10場各注入100萬元多寶。六合彩新年金多寶攪珠將於13(星期三)舉行，若以10元一注獨中，頭獎基金估計可高達8,000萬元。

攻略五：現場品嘗主題美酒佳餚

美酒佳餚與親朋好友歡聚添喜慶除了豐富的娛樂活動，當然不少得新年特色美食！現場特設主題美食攤位，提供打卡一流的派對美食及美酒佳釀，包括和味旋風薯片、青醬櫻桃蕃茄沙律、韓式泡菜牛肉墨西哥脆餅、喜悅時光特飲等，讓大家欣賞緊張比賽同時享受滋味美饌，為新的一年錦上添花！11日約定大家親臨沙田馬場慶新年、碰運氣，迎接好運2024年！

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沙田馬場「好運由此起」詳情

日期：2024年1月1日

地點：沙田馬場

時間：

上午11時開放入場

中午12時開幕表演

下午1時首場開跑

查詢電話：1817

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