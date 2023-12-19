元旦2024｜沙田馬場「好運1月1」現場睇COLLAR及Nowhere Boys音樂表演！贏取高達1億港元好運大賞

新一年新氣象，不妨於元旦佳節與摯愛及親友歡聚慶祝，互相送上甜蜜祝福！一個集新派玩樂、美食及娛樂表演的大型活動絕對是新年新開始的好去處首選！香港賽馬會將於2024年1月1 日於沙田馬場舉辦年度盛事「好運1月1」，於一年伊始為市民送上好運與祝福。作為全城必去的娛樂活動及旅客慶祝新年的熱點之一，今年大會分享「好運1月1」吃喝玩樂全攻略，及發放好運大賞高達1億港元，好運由此起！

沙田馬場當日更會大派新年禮物，只需於「好賞食」樓下參加「好運由此起」馬場快訊有獎遊戲，勝出者即有機會獲得豐富獎品一份。現場更特設一系列主題美酒佳餚， 讓1月1日前來沙田馬場的市民，投入年度馬場喜慶盛事，讓好運一觸即發！

攻略一： 元旦日現場睇 COLLAR 勁歌熱舞

1月1日親臨沙田馬場，除可欣賞賽馬的刺激和騎師的競技，一連串精彩絕倫的表演亦會源源奉上！新世代至強組合人氣女團COLLAR將擔任開幕表演嘉賓，在馬匹亮相圈向粉絲發放開心幸運能量，COLLAR表示:「好高興獲邀出席年度盛事『好運1月1』，期待喺沙田馬場同大家見面，當日入場睇我哋表演祝福大家全年行運一條龍！」。問及開運貼士，COLLAR即笑說：「入場前聽我哋嘅快歌《Gotta Go!》，自然可以財源滾滾來，Go Go Go！見到我地唱歌記住笑到好似馬個口咁大，保證大家好似我地咁LUCKY！」首度於馬場驚喜現身的COLLAR將會於台上進行一連串勁歌熱舞表演，為大家帶來滿滿好運祝福，不妨於表演後即場一試運氣，隨時贏大賞！

密切留意於12月19日香港賽馬會HKJC Racing Sports及 Happy Wednesday 的官方Facebook及Instagram的帖子，完成指定步驟即有機會獲得COLLAR親筆簽名馬仔，數量有限，送完即止，COLLAR粉絲萬勿錯過！

攻略二： Nowhere Boys 搖滾音樂注滿醒神動力

觀賞全日賽事期間想為個人叉叉電？近年榮獲「叱咤樂壇組合銀獎」及「新城勁爆樂隊」的本地新浪潮樂隊Nowhere boys將親臨沙田馬場作表演嘉賓，在賽事中場於「好賞食」舞台上獻唱多首大熱歌曲，陪大家欣賞多個緊張刺激賽事，以極具爆發力的搖滾音樂帶動全場氣氛，讓你瞬間醒神，見証好運時刻！