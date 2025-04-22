元朗YOHO MALL升級寵物公園 面積增1.5倍/新玩樂設施 五一設過百萬消費回贈 1折搶iPhone

新地旗下商場YOHO MALL作為寵物友善商場，即將升級場內寵物公園PAWSOME PARK。公園除了免費開放公眾使用外，公園面積更增加1.5倍及新設多款寵物友善設施，讓更多大小萌寵享受歡樂時光。 YOHO MALL將於五一黃金周推出「YOHO MEGA SALE」，設總值380萬消費回贈。商場會員更能以1折搶購括 iPhone及珠寶飾品！

YOHO MALL全新升級寵物公園PAWSOME PARK

面積增1.5倍 免費開放使用 作為寵物共融商場，元朗YOHO MALL場內設2大寵物公園：逾7,600呎寵物公園DOT PARK及PAWSOME PARK。當中PAWSOME PARK即將迎來裝修升級，以綠色大自然風作為主調，設置多個萌寵玩樂設施及圍欄，加上公園總面積增加至1.5倍，讓愛寵有更多玩樂空間。PAWSOME PARK甚至新設太陽能板，為部分場內燈光以及綠色環保充電站提供潔淨能源，為環保出一分力。公園升級後，將會每月為各位主人與毛孩壽星舉行「寶貝毛孩生日會」，人寵一起切蛋糕玩遊戲，享受歡樂時光。另外，商場年度寵物盛事「Petlympic」即將回歸，讓愛寵挑戰不同遊戲。

超過 380 萬消費回贈 復活節剛過，五一黃金周將至。YOHO MALL年度消費盛典「YOHO MEGA SALE」即將回歸，帶來6大驚喜禮遇，推出超過380萬消費回贈。矚目優惠必屬商場The Point會員消費滿指定金額，即可以低至1折搶購iPhone、星級廚具、咖啡機及珠寶飾品等！ 「消費狂賞」消費享高達 $1,650 購物贈券回贈。 「滋味密密賞」消費儲印換領逾 1 萬張餐飲及小食贈券。 「人氣好物一折購」消費滿指定金額即可 以低至一折優惠價換購精選貨品。 旅客專享 - 「一鍵三連」社交媒體任務即可 0 元開搶韓國人氣男團及日本頂流 IP 公仔周邊。 旅客專享 – 到場即賞千完禮包，一簽多行 最多可領 $3,000 購物贈券。