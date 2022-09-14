元気寿司X香港青年協會 童聲童玩 學習操控無人機

創意科技是未來社會發展的大方向，為培育創科專才，近年各校愈來愈重視結合「科學」（Science）、「科技」（Technology）、「工程」（Engineering）、「藝術」（Art）及「數學」（Mathematics）的STEAM教育。透過專題活動教學，讓小朋友可愉快實踐所學知識，並引起他們對科學的好奇心和學習興趣，能更深入吸收所學知識。 自2016年起，元気寿司已開始與香港青年協會合作舉辦多元化的活動，讓小朋友可在愉快中學習。近年「開心童玩 ─ 愉快學習計劃」更讓超過8,000人次的小朋友受惠，藉一連串活動，包括遊戲工作坊、電腦編程、數學、科學和藝術等活動，以及舉辦全息投影儀及藍芽小喇叭製作、氣動車課程及無人機飛行課程等不同體驗，讓小朋友可在導師指引下親手製作及組裝，並透過操作不同設備，從而啟發他們的創意和對學習STEAM的興趣。 讓小朋友愉快學習 STEAM 技能 「很開心元気寿司多年來支持青協舉辦活動，我們的想法一致，都希望小朋友可在愉快中學習。因為STEAM是未來技能發展的重要方向，故我們近年都選取STEAM作為課程主題。」香港青年協會單位主任兼註冊社工王韻姿表示，教育局制定課程發展策略均朝著STEAM方向，惟部分學校資源有限，未必所有學生都有機會參加這類課餘活動，她感謝元気支持他們舉辦活動，讓更多小朋友有機會參加。 她並指小朋友參加STEAM活動，有助提升自主學習和創新創意的能力。「小朋友學習迅速，短時間已可解釋所學的原理是甚麼，而且部分小朋友的表現，比正規課程更優越，因此產生成就感而更開心。」該計劃希望讓更多小朋友有機會參與，從而引起他們的學習動機。9至11月在各區的青協青年空間將繼續舉辦不同活動，她更預告12月舉辦日營，將招募200位小朋友，體驗不同STEAM活動。

小朋友及家長心聲 導師講解引起興趣 加強科學知識 是次舉辦的「無人機飛行課程」深受小朋友歡迎，他們會上兩節課，先由導師指導他們組裝無人機及傳授操作技巧，小朋友可將無人機帶返家中練習，再於第二節課控制無人機進行小型比賽。其中一位家長Cammy表示，疫情期間小朋友留家其實很悶，而兒子一向對科學知識感興趣，但她並不擅長科學，因此經中心社工介紹此活動，便替兒子報名參加，讓他在玩樂中學習知識。事實上，她兒子Tommy確實獲益良多，對STEAM的知識有所增加。她亦認為STEAM有助提高Tommy的好奇心，於生活知識上亦有應用到這些知識，有助他於上課時可學得更快。「參加課程不單可讓Tommy增加知識，且可與其他小朋友一同學習，他明顯比之前更開心；而STEAM知識對他升中後上科學堂亦有幫助。」

「我喜歡STEAM，因為科學可讓我更了解大自然的奧秘。」Tommy指在學校甚少機會接觸相關活動，而參與青協是次課程，讓他學習組裝無人機的原理。Tommy指疫情期間，雖然學校提供STEAM相關的材料，但苦無老師講解相關原理。參加青協的活動則有導師講解和指導，如他在組裝無人機時便曾出錯，全靠導師指正。 另一位參加者，今年升小六的在益指該計劃「好好玩」，他參加無人機飛行課程外，之前亦曾參加「開心童玩 ─ 愉快學習計劃」的活動，讓他有機會學習親手組裝和操控模型車。他在學校曾學習STEAM，有控制無人機的經驗，故是次課堂更容易「上手」。