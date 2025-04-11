元氣壽司30周年 推出劃一$12餐牌/大派免費生日蛋糕

為慶祝元氣壽司登陸香港30周年，今年周年慶有一系列震撼優惠，推出均一價$12「滿腹之選」餐牌，超過20款壽司一律$20。另外4月15日更免費大派30周年生日蛋糕，即睇詳請！

為慶祝30周年，元氣推出 $12「滿腹之選」餐目，以超高性價比滋味攻陷各位。「滿腹之選」餐目內之壽司卷物劃一價只售$12，包括多款經典人氣壽司，肥美大切三文魚腩、玉子、一系列「光物」壽司包括：小肌、醋鯖魚及針魚等，以及富山灣熟螢光魷魚及炙燒刺身蝦等等，只要$12就歎到超過20款超值壽司。

30周年活動一浪接一浪，元氣兩位「代言人」屋太君和德德領將化身一套8款全新「冷幽默金句」餐碟，與各位一同笑住享受每餐，大放笑彈。

大派免費 30 周年生日蛋糕

慶祝元氣30周年，當然要有生日蛋糕！元氣壽司將於4月15日向顧客免費大派生日蛋糕。只需4月15日於店內惠顧堂食，於結帳時每單即可獲贈朱古力芝士蛋糕一件。而到店外賣自取或外賣自取網上訂購消費滿$80，亦可獲贈一件生日蛋糕(不包括第三方平台訂單)，齊齊同賀周年慶。

「賞味 ‧ 餐目」全面升級

元氣壽司主餐目「賞味 ‧ 餐目」亦即日起全面升級，多款壽司、軍艦及手卷新品齊齊加盟，包括人氣炸軟殼蟹、日本愛媛縣產真鯛壽司和梳乎厘穴子等等，早前限時推出的極上蛇腹大拖羅手卷亦再度回歸，成為常駐成員。