免費入住｜凱悅尚萃酒店「一人之境」挑戰 免費住8日+提供3餐 完成仲有$15000禮券

一個人原來都可以盡興？疫情之下，大家都被迫留在家抗疫，香港維港凱悅尚萃酒店(Hyatt centric Victoria Harbour Hong Kong)舉行為期8天的「一人之境」挑戰賽，希望大家發掘在家抗疫的有趣之處。兩位參加者將免費入住酒店8日7夜，酒店更會提供早、午、晚三餐，一齊睇下入住條件！

「一人之境」挑戰賽的參加者將於2022年3月28日至4月4日期間，分別單獨入住酒店的「網紅客房」尊貴海景客房8日7夜，享受酒店提供的早、午、晚三餐餐點送到客房服務。酒店總經理張弘杰表示：「透過這個挑戰我們想鼓勵大家以創意傳播正能量。以我們酒店時尚的客房和醉人的維港景致作為背景，上載不同的內容到Instagram，在網絡上與人互動，提醒眾人我們並不孤單。」

挑戰進行期間，參加者需要完成每日的指定任務，以Instagram公開的帳號發布Instagram貼文及限時動態，成功完成挑戰可以贏得由酒店送出價值$15,000的酒店住宿及餐飲禮券。

想參加香港維港凱悅尚萃酒店「一人之境」挑戰賽，可由即日至3月24日，前往指定網頁填妥個人資料、出生日期及聯絡方式。要注意想成功申請要符合條件，申請者的Instagram帳戶必須設定為公開。

報名連結：https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sTfXg6ssbUK_lzk1sy32ypACA7b091lNuUzMWuPwqC9UM0tCWEsyTlQ1NTIwWVJWVlRVSVpWV0xERS4u