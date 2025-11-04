免費入場｜旺角花墟「美食盡享！舞吧！秋祭！」 20+攤位 日式美食/啤酒/表演

如果想在香港感受日本祭典的熱鬧氣氛，那絕對不能錯過將於11月15及16日一連兩日舉行的「美食盡享！舞吧！秋祭！2025」。今年活動選址旺角花墟公園登場，免費開放讓公眾入場，現場有超過30項文化演出連場上演，以及20個美食及互動攤位包羅日式美食、啤酒等，充滿日本風情！

美食盡享！舞吧！秋祭！2025 活動詳情

活動今年匯聚多個日本及本地表演團體同台演出，呈獻精彩舞蹈、音樂及太鼓表演，包括日本盆舞、御神輿巡遊及震撼太鼓等。太鼓及盆舞是日本傳統祭典中不可或缺的表演形式，到時在現場可以一次過盡享多樣日本文化精髓，沉浸在傳統的秋祭氛圍中，機會難得。美食攤位亦是重點，提供日式咖喱、拉麵、日本清酒及啤酒等經典滋味。

「美食盡享！舞吧！秋祭！2025」屬於年度文化盛事「日本秋祭 in 香港」活動之一，集中於每年十月至十一月期間舉辦多元活動，今年推出逾一百項節目，涵蓋電影、表演藝術、工藝、飲食、體育及知識交流等範疇，全面推廣日本文化，大家有興趣的話不妨留意下！