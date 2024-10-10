免費入場｜米蘭衛星設計收藏二十五週年展 11月登陸香港西九文化區

如果想提高生活品味，今年11月香港西九文化區藝術展亭將會一連三星期設置設計展覽，供大眾免費入場參觀。「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」將首次登陸香港，現場可以一次過認識過百件經典國際設計家具，另外亦有「香港設計延館」，由屢獲殊榮的 Lim + Lu 策展。是次國際級展覽機會難得，有興趣一於bookmark日期參觀！



「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」首次登陸香港 全球最大型家居展 - 米蘭國際家具展 （Salone del Mobile.Milano）為慶祝設計師的藝術成就和其衛星展（SaloneSatellite）踏入二十五週年，與國際設計家品展（IDFFHK）合作，把「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」首次帶到香港，是次亦是該展覽首次於海外舉行。「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」由米蘭國際家具展 （Salone del Mobile.Milano）策展，將於今年十一月在香港西九文化區藝術展亭展出，屆時將展出 95 件得獎作品，讓觀眾一覽從 21 世紀初至今塑造設計思維的主題及創意演變。



日期：2024 年 11 月 11 日至 21 日

開放時間：每日上午 11 時至晚上 7 時

地點：香港西九文化區藝術展亭

入場詳情：公眾免費入場

「香港設計延館」展覽 「香港設計延館」為「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」的序幕展覽，由屢獲殊榮的 Lim + Lu 策展，將會展示本地家具和燈光設計領域的創新意念。這一連串的展覽旨在促進本地與國際的設計精英交流，鼓勵新晉人才，加深對設計文化的了解和欣賞，並表揚和展示本地在家具和照明設計領域的設計先驅。



日期：2024 年 11 月 1 日至 7 日

開放時間：每日上午 11 時至晚上 7 時

地點：香港西九文化區藝術展亭

入場詳情：公眾免費入場