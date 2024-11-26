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生活
2024-11-26 19:00:00

免費入場︱Ghostly Park用音樂重塑心靈 《一葉》澳門發布演唱會

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(左)DJ Saiyan與Alok，5年後再度聯手，帶來一張電氣縱橫，對「後疫情」生活反思的作品。

(左)DJ Saiyan與Alok，5年後再度聯手，帶來一張電氣縱橫，對「後疫情」生活反思的作品。

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港澳合作的電音組合Ghostly Park，2019年推出專輯《IDENTIFY》後，經過疫情4年，他們將於12月推出最新專輯《一葉》，於今個周日於澳門演藝學院禮堂，舉行專輯發布音樂會，並且邀請樂迷免費入場觀看組合的現場演出。

 

疫情到創作 情緒的交響樂

由澳門音樂人DJ Saiyan和香港音樂監製Alok組成的Ghostly Park，經過疫情洗禮，沉重的壓抑與病態扭曲生活，反而激發兩人的創作力，《一葉》全碟共8首歌曲，均融合當下各舞曲流派的基因，包括techno、bass、halftime、jungle、breakbeats、中式小調、環境音樂，以及禪的文化元素，創造出時而充滿靜態張力、時而情緒爆發的獨特聽覺體驗。

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靈性探索聲音的禪意

此外，Ghostly Park新專輯，再次邀請到香港Hip Hop OG人物、塗鴉藝術家 MC 仁，參與《一葉》的設計及繪畫創作。而專輯的主打歌《一葉》，是由香港極北之地一棵菩提樹而起，歌曲更加入MC仁近年醉心研究的獅子吼低沉喉音唱誦，因此禪意十足，又充滿文化蘊。而《一葉》將於下月以黑膠唱片、CD及數碼音樂平台形式正式發行，樂迷密切留意。

 

 

澳門電子音樂獨立廠牌4daz-le的創辦人Lobo，會在發布會中演出。 澳門電子音樂人Burnie(林俊)，亦是表演嘉賓之一。 澳洲實驗樂隊Guia Experimental，會在現場放送最極端的音樂。

 

 

匯集港澳精英音樂人

Ghostly Park 將於12月1日，於澳門舉行專輯發布音樂會作為首波活動，與大家率先分享他們的最新作品。而且活動同時邀請了澳門資深音樂人 Lobo 、Burnie，以及 Guia Experimental為音樂會表演嘉賓，加深港澳兩地音樂交流。樂迷可在這場盛會中，感受Ghostly Park帶來全電音體驗。

 

 

 

Ghostly Park《一葉》發布音樂會詳情：

日期：12月1日(下午7時至9時)

地點：澳門演藝學院禮堂(澳門高士德大馬路14至16號)

演出單位：Ghostly Park、Lobo、Burnie、Guia Experimental

門票：免費入場，網上登記索取門票

門票索取及連結：https://www.facebook.com/events/911122464328058

《一葉》澳門發布音樂會，門票索取QR code。

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