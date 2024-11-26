免費入場︱Ghostly Park用音樂重塑心靈 《一葉》澳門發布演唱會

港澳合作的電音組合Ghostly Park，2019年推出專輯《IDENTIFY》後，經過疫情4年，他們將於12月推出最新專輯《一葉》，於今個周日於澳門演藝學院禮堂，舉行專輯發布音樂會，並且邀請樂迷免費入場觀看組合的現場演出。

疫情到創作 情緒的交響樂

由澳門音樂人DJ Saiyan和香港音樂監製Alok組成的Ghostly Park，經過疫情洗禮，沉重的壓抑與病態扭曲生活，反而激發兩人的創作力，《一葉》全碟共8首歌曲，均融合當下各舞曲流派的基因，包括techno、bass、halftime、jungle、breakbeats、中式小調、環境音樂，以及禪的文化元素，創造出時而充滿靜態張力、時而情緒爆發的獨特聽覺體驗。