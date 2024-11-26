免費入場︱Ghostly Park用音樂重塑心靈 《一葉》澳門發布演唱會

港澳合作的電音組合Ghostly Park，2019年推出專輯《IDENTIFY》後，經過疫情4年，他們將於12月推出最新專輯《一葉》，於今個周日於澳門演藝學院禮堂，舉行專輯發布音樂會，並且邀請樂迷免費入場觀看組合的現場演出。
疫情到創作 情緒的交響樂
由澳門音樂人DJ Saiyan和香港音樂監製Alok組成的Ghostly Park，經過疫情洗禮，沉重的壓抑與病態扭曲生活，反而激發兩人的創作力，《一葉》全碟共8首歌曲，均融合當下各舞曲流派的基因，包括techno、bass、halftime、jungle、breakbeats、中式小調、環境音樂，以及禪的文化元素，創造出時而充滿靜態張力、時而情緒爆發的獨特聽覺體驗。
靈性探索聲音的禪意
此外，Ghostly Park新專輯，再次邀請到香港Hip Hop OG人物、塗鴉藝術家 MC 仁，參與《一葉》的設計及繪畫創作。而專輯的主打歌《一葉》，是由香港極北之地一棵菩提樹而起，歌曲更加入MC仁近年醉心研究的獅子吼低沉喉音唱誦，因此禪意十足，又充滿文化底蘊。而《一葉》將於下月以黑膠唱片、CD及數碼音樂平台形式正式發行，樂迷密切留意。
匯集港澳精英音樂人
Ghostly Park 將於12月1日，於澳門舉行專輯發布音樂會作為首波活動，與大家率先分享他們的最新作品。而且活動同時邀請了澳門資深音樂人 Lobo 、Burnie，以及 Guia Experimental為音樂會表演嘉賓，加深港澳兩地音樂交流。樂迷可在這場盛會中，感受Ghostly Park帶來全電音體驗。