免費升級｜麥當勞咖啡「退休」新安排 免費升級成McCafé咖啡 最少慳$2.5！

麥當勞今日(4日)突然宣布，指麥當勞咖啡於今晚6時起「退休」，令不少咖啡迷失望，亦引來網民熱議。不過其後網傳，指分店展示另一款宣傳海報，指麥當勞咖啡將免費自動升級成McCafé咖啡。由於平日買餐，轉飲平民版的「優質濃香咖啡」或「優質即磨咖啡」都要加錢，而McCafé咖啡比普通版咖啡更貴，意味新安排將更抵！

麥當勞的Facebook帖文今早以「重大消息」、「麥當勞咖啡退休喇」為題，指「麥當勞咖啡喺今晚6點正式道別並暫停供應，感謝大家多年支持！」，並指「停售包括凍/熱優質濃香咖啡及優質即磨咖啡」，惹來大批網民留言，不少人認為是宣傳技倆，也有人大感可惜。

不過有眼利網民發現，部分麥當勞分店內已展示新海報，海報中有一杯McCafé咖啡，並寫上「麥當勞咖啡免費升級轉用McCafé咖啡」。根據麥當勞手機app顯示，目前售賣的平民版「優質濃香咖啡」及「優質即磨咖啡」價格為$17.5及$20；而走較高檔路線的McCafé，「即磨細咖啡」及「即磨鮮奶咖啡」分別為$22.5及$23，如果可以免費升級，絕對是咖啡迷的喜訊。記者平日在港灣道分店買餐轉飲「優質濃香咖啡」要加$2.5，但剛剛在手機app選餐，發現點選McCafé的「即磨細咖啡」(細)是免費，意味新安排將更抵！

麥當勞亦在Facebook宣布有關消息，由明日(9月5日)早上起，套餐飲品免費升級至McCafé細杯裝熱即磨黑咖啡(Americano)；或以$2優惠價轉配McCafé細杯裝熱即磨白咖啡(White Coffee)；或用$5優惠價 轉配McCafé熱細杯裝即磨鮮奶咖啡(Latte)，即磨鮮奶咖啡以 3.7特製鮮牛乳沖調， 讓咖啡入口醇厚香滑， 是McCafé人氣高企的咖啡之一。

麥當勞更由9月5日至9月8日一連四日(早上6至11時)，推出早餐優惠 「$10試飲熱 McCafé Latte即磨鮮奶咖啡」，到時可用早餐試飲價$10，在朝早歎到McCafé Latte(熱細杯裝)，無論透過麥當勞App或親臨餐廳點餐均可享受此優惠。