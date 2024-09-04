免費去旅行｜Klook 10周年推Money Can’t Buy放試體驗 即日起登記贏免費旅行機會

適逢Klook 10周年，平台首度推出 Money Can’t Buy 放試體驗，為大家帶來獨特的免費旅遊體驗，包括成為香港迪士尼樂園領航員、和單板滑雪世界冠軍一起在瑞士少女峰滑雪、在馬爾代夫的私人島嶼與鯨鯊在星空下暢泳等，可謂有錢都唔到！由即日起，Klook 用戶可登入 Klook 活動專頁登記，贏取全球獨家的 Money Can’t Buy 放試體驗機會，下文即睇詳情！

試想在香港迪士尼樂園，與喜愛的迪士尼朋友共度一場奇妙的狂歡派對旅程！成為「米奇與好友大街狂歡派對」的領航員，並在香港迪士尼樂園酒店國賓廳仙杜瑞拉主題套房中度過難忘的夜晚，沉浸於每一刻充滿魔法與浪漫的時刻，為這段夢想成真的體驗旅程劃下完美的句號！

2. 瑞士少女峰 - 與世界冠軍滑雪： 喜歡追求冒險及刺激感的你們，現在有機會與單板滑雪世界冠軍 Gian Simmen 在「歐洲之巔」瑞士少女峰一同滑雪！試想像一下，從著名的艾格峰北坡悠然滑下，相信定必成為你畢生難忘的絕妙體驗。此外，你更可在獅身人面像的冰洞中用餐，欣賞冰洞内的冰雕與燈光輝映，既可飽覽白雪皚皚的壯麗山峰全景又可以享用充滿當地風味的佳餚。 3. 新加坡動物園 - 一日動物醫生： 曾經對獸醫日常工作充滿好奇的你們，現在有難得的機會貼身深入了解獸醫的一天！在新加坡曼代野生動物保護區，你將親自加入獸醫團隊，目睹醫療過程的每一個細節，並在專家的指導下練習基本技術，探索動物園一流的動物醫院！

4. 馬爾代夫私人島嶼 - 與鯨鯊星空下暢泳：

渴望遠離城市塵囂，潛入靜謐海洋世界的你們，現在可以在馬爾代夫的 COMO 馬里富士酒店展開為期三天兩夜的夢幻度假之旅。除了入住豪華的海島別墅，享受極致的舒適與寧靜，在夜間浮潛時，還有機會與巨大的鯨鯊共游，並由專業攝影師捕捉絕美瞬間，讓你的回憶更加珍貴與難忘！



5. 杜拜 - 深海潛水及美食之旅：

與 PADI 專業潛水員一同探索在杜拜全球最深的泳池，成為世界首位在水下六公尺深處用餐的冒險家。你更將深入探索神秘的沉沒城市，沉醉於奇幻的水底音樂會中，感受音符在水中流淌的奇妙魅力！