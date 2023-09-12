免費參加│全新「誇啦啦創意學習系列」親子互動博物館文化日

一向致力以藝術融入教育的方法鼓勵香港學生創意學習的本地雙語學習劇團誇啦啦藝術集匯（誇啦啦），今年特別以「I, Q-rious」為主題，於9月份新學年開始推出不同類型的學習計劃連結藝術和生活，包括全新「誇啦啦創意學習系列」親子互動博物館文化日等，藉著學習計劃及活動培育青少年的好奇心，鼓勵他們積極探索，以創意思維方式持續學習與時並進，適應未來。

親子互動博物館文化日

「誇啦啦創意學習系列」親子互動博物館文化日 三方互動再創作 專為家長而設計的全新「誇啦啦創意學習系列」，跳出「文化參觀」單向層面，以「跨學科 跨世代 跨文化」為概念，透過一系列家長工作坊和親子互動博物館文化日，引導家長認識及實踐創意學習，增強親子溝通技巧，培養孩子獨立思考能力。讓家長和子女將創意融入自己的思維模式，互相啟迪交流，提升孩子的學習動機和興趣，以及解難能力。相對於既有知識單向傳授，自主學習和創意思維的培育能令新一代較容易適應時代變遷，較為終身受用。

親子免費報名參與 深度欣賞文化 共同創作藝術 「創意學習家長入門班」工作坊理論和練習兼備，以活動教學深入淺出讓家長體驗創意學習、認識探究式教學及學習的好處，計劃特設三個親子互動博物館文化日，以「白。匣子」、「紅。概念」和「綠。角度」為主題，分別參觀香港文化博物館、香港藝術館，以及由誇啦啦協助拍攝及製作展覽短片部分的香港科學館「天生我『材』─ 材料科學與設計」專題展覽，透過帶領家長和子女導賞，讓他們一同參觀感受、闡述記錄、探究討論反思，然後再創作屬於自己的親子藝術作品，以第一身角度深度欣賞文化和藝術，提升投入度，引發共鳴。