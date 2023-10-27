免費參加｜綠惜地球《看不見的山徑》新書展覽 山徑主題插畫/手作步道工具牆/手作步道微縮模型

在繁忙的城市生活中，我們常常忽略了周遭自然的美好。這一次，《綠惜地球》誠摯呈獻「《看不見的山徑》新書展覽—之間 IN BETWEEN」，一個讓大家重新認識香港美麗山徑的契機。活動將於即日起至11月8日期間假深水埗大南街合舍舉行。活動期間，參觀人士將有機會一窺香港山徑的獨特之處，透過精彩的山徑主題插畫、手作步道工具牆、手作步道微縮模型體驗，以及詳盡的山徑故事展板，深入了解這片寶藏般的自然資源。

在繁忙的城市生活中，我們常常忽略了周遭自然的美好。這一次，《綠惜地球》誠摯呈獻「《看不見的山徑》新書展覽—之間 IN BETWEEN」，一個讓大家重新認識香港美麗山徑的契機。活動將於10月26日（香港山徑日開幕）至11月8日期間假深水埗大南街合舍舉行。活動期間，參觀人士將有機會一窺香港山徑的獨特之處，透過精彩的山徑主題插畫、手作步道工具牆、手作步道微縮模型體驗，以及詳盡的山徑故事展板，深入了解這片寶藏般的自然資源。

香港山徑主題插 畫 由本地插畫師車婷（@journey.cheting）繪製、收錄在《看不見的山徑》書中的 6 幅山 徑主題插畫，將於是次活動中展出，讓大家 從色彩繽紛的藝術作品中認識「香港山徑問題」、「甚麼是手作步道」、「手作步道工具篇」和「手作步道步驟篇」，增進香港山徑知識。

手作步道工具牆開箱 工具牆陳列著製作山徑修復所需的工具，讓您認識維修山徑時的「最佳伙伴」。