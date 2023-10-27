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生活
2023-10-27 15:54:26

免費參加｜綠惜地球《看不見的山徑》新書展覽 山徑主題插畫/手作步道工具牆/手作步道微縮模型

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免費參加｜綠惜地球《看不見的山徑》新書展覽 山徑主題插畫/手作步道工具牆/手作步道微縮模型

免費參加｜綠惜地球《看不見的山徑》新書展覽 山徑主題插畫/手作步道工具牆/手作步道微縮模型

在繁忙的城市生活中，我們常常忽略了周遭自然的美好。這一次，《綠惜地球》誠摯呈獻「《看不見的山徑》新書展覽—之間 IN BETWEEN」，一個讓大家重新認識香港美麗山徑的契機。活動將於即日起至118期間假深水埗大南街合舍舉行。活動期間，參觀人士將有機會一窺香港山徑的獨特之處，透過精彩的山徑主題插畫、手作步道工具牆、手作步道微縮模型體驗，以及詳盡的山徑故事展板，深入了解這片寶藏般的自然資源。

活動將於即日起至11月8日期間假深水埗大南街合舍舉行。

活動將於即日起至11月8日期間假深水埗大南街合舍舉行。

在繁忙的城市生活中，我們常常忽略了周遭自然的美好。這一次，《綠惜地球》誠摯呈獻「《看不見的山徑》新書展覽—之間 IN BETWEEN」，一個讓大家重新認識香港美麗山徑的契機。活動將於1026日（香港山徑日開幕）至118期間假深水埗大南街合舍舉行。活動期間，參觀人士將有機會一窺香港山徑的獨特之處，透過精彩的山徑主題插畫、手作步道工具牆、手作步道微縮模型體驗，以及詳盡的山徑故事展板，深入了解這片寶藏般的自然資源。

香港山徑主題插

由本地插畫師車婷（@journey.cheting）繪製、收錄在《看不見的山徑》書中的 6 幅山 徑主題插畫，將於是次活動中展出，讓大家 從色彩繽紛的藝術作品中認識「香港山徑問題」、「甚麼是手作步道」、「手作步道工具篇」和「手作步道步驟篇」，增進香港山徑知識

香港山徑主題插畫 香港山徑主題插畫

手作步道工具牆開箱

工具牆陳列著製作山徑修復所需的工具，讓您認識維修山徑時的「最佳伙伴」。

手作步道工具牆開箱 手作步道工具牆開箱 手作步道工具牆開箱

手作步道互動體驗（微縮模型）

親自搬運橫木與石頭，再親手拼砌山徑上的每一級；以另一個視角看「手作步道」，其實是在山上進行的大型「DIY」。但到底山徑上的級要如何砌、材料怎樣擺放才會穩當，背後也蘊藏著一定學問。綠惜地球將手作步道從山上帶回市區，以「微縮模型」形式呈現於大眾眼前，期望讓大眾透過動手砌山徑，感受體驗步道建設的樂趣，從而了解手作步道背後的工法與智慧。

 

🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

手作步道互動體驗（微縮模型） 手作步道互動體驗（微縮模型）

打卡必到：山徑木牌裝置

在展館入口處設有山徑木牌裝置，為參觀者增添更多精彩的回憶，趁著來訪時，不妨在這個美麗的入口處打卡留念！

詳情請瀏覽綠惜地球Facebook

打卡必到：山徑木牌裝置 打卡必到：山徑木牌裝置 打卡必到：山徑木牌裝置 打卡必到：山徑木牌裝置
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