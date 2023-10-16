免費咖啡｜土司工坊Toast Box一連5日送5,000杯南洋咖啡 玩遊戲再贏$1,250咖啡禮品

Toast Box土司工坊18周年啦！為回饋顧客多年以來的支持，餐廳由即日起推出為期四週的感謝回饋活動，Toast Box全線送出5，000杯南洋咖啡，同時舉辦線上遊戲——「啡」嚐打卡有禮，優勝者將會贏取價值$1，250港元的咖啡禮品！一齊看看「啡」嚐慶典還有什麼優惠禮遇啦。
「啡」嚐慶典第一週禮遇：送5,000杯南洋咖啡
由2023年10月16日起至20日期間，任何惠顧及讚好/追蹤Toast Box Hong Kong Facebook或Instagram專頁，即送「啡」嚐版南洋咖啡一杯！每次惠顧可享用優惠一次，全線限量贈送5,000杯，送完即止。
「啡」嚐慶典第二週禮遇：感謝價$12享傳統咖椰土司
由 2023年10月23日起至27日期間，任何顧客即可於全線Toast Box以感謝價$12港元(原價$18港元)享用傳統咖椰土司一份！
「啡」嚐慶典第三週禮遇：感謝價$32享班蘭卷/咖啡卷配南洋咖啡套餐
由2023年10月30日起至11月3日期間，任何顧客即可於全線Toast Box以感謝價$32港元(原價$40 港元)享用班蘭卷或啡卷配南洋咖啡套餐一份！
「啡」嚐慶典第四週禮遇：感謝價$58享星洲海鮮叻沙套餐
由 2023年11月6日起至11月10日期間，任何顧客即可於全線Toast Box以感謝價$58港元(原價$74港元)享用星洲海鮮叻沙套餐一份！(下午3點後供應)
線上打卡遊戲——「啡」嚐打卡有禮
Toast Box同步舉辦線上打卡遊戲，邀請大家發揮小宇宙，為餐廳寫下最具創意的生日祝福，優勝將會贏得50杯南洋咖啡(總值：$1,250港元) ！一於看看以下活動詳情啦。