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生活
2023-10-16 17:37:39

免費咖啡｜土司工坊Toast Box一連5日送5,000杯南洋咖啡 玩遊戲再贏$1,250咖啡禮品

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免費咖啡｜Toast Box一連5日送5,000杯南洋咖啡 玩遊戲再贏$1,250咖啡禮品

免費咖啡｜Toast Box一連5日送5,000杯南洋咖啡 玩遊戲再贏$1,250咖啡禮品

Toast Box土司工坊18周年啦！為回饋顧客多年以來的支持，餐廳由即日起推出為期四週的感謝回饋活動，Toast Box全線送出5000杯南洋咖啡，同時舉辦線上遊戲——「啡」嚐打卡有禮，優勝者將會贏取價值$1250港元的咖啡禮品！一齊看看「啡」嚐慶典還有什麼優惠禮遇啦。

Toast Box土司工坊18周年啦！

Toast Box土司工坊18周年啦！

「啡」嚐慶典第一週禮遇：送5,000杯南洋咖啡

20231016日起至20日期間，任何惠顧及讚好/追蹤Toast Box Hong Kong FacebookInstagram專頁，即送「啡」嚐版南洋咖啡一杯！每次惠顧可享用優惠一次，全線限量贈送5,000杯，送完即止。

任何惠顧及讚好/追蹤Toast Box Hong Kong Facebook或Instagram專頁，即送「啡」嚐版南洋咖啡一杯！

任何惠顧及讚好/追蹤Toast Box Hong Kong Facebook或Instagram專頁，即送「啡」嚐版南洋咖啡一杯！

「啡」嚐慶典第二週禮遇：感謝價$12享傳統咖椰土司

20231023日起至27日期間，任何顧客即可於全線Toast Box以感謝價$12港元(原價$18港元)享用傳統咖椰土司一份！

任何顧客即可於全線Toast Box以感謝價$12港元(原價$18港元)享用傳統咖椰土司一份！

任何顧客即可於全線Toast Box以感謝價$12港元(原價$18港元)享用傳統咖椰土司一份！

「啡」嚐慶典第三週禮遇：感謝價$32享班蘭卷/咖啡卷配南洋咖啡套餐

20231030日起至113日期間，任何顧客即可於全線Toast Box以感謝價$32港元(原價$40 港元)享用班蘭卷或啡卷配南洋咖啡套餐一份！

任何顧客即可於全線Toast Box以感謝價$32港元(原價$40 港元)享用班蘭卷或啡卷配南洋咖啡套餐一份！

任何顧客即可於全線Toast Box以感謝價$32港元(原價$40 港元)享用班蘭卷或啡卷配南洋咖啡套餐一份！

「啡」嚐慶典第四週禮遇：感謝價$58享星洲海鮮叻沙套餐

2023116日起至1110日期間任何顧客即可於全線Toast Box以感謝價$58港元(原價$74港元)享用星洲海鮮叻沙套餐一份！(下午3點後供應)

任何顧客即可於全線Toast Box以感謝價$58港元(原價$74港元)享用星洲海鮮叻沙套餐一份！(下午3點後供應)

任何顧客即可於全線Toast Box以感謝價$58港元(原價$74港元)享用星洲海鮮叻沙套餐一份！(下午3點後供應)

線上打卡遊戲——「啡」嚐打卡有禮

Toast Box同步舉辦線上打卡遊戲，邀請大家發揮小宇宙，為餐廳寫下最具創意的生日祝福，優勝將會贏得50杯南洋咖啡(總值：$1,250港元) ！一於看看以下活動詳情啦。

Toast Box同步舉辦線上打卡遊戲，為餐廳寫下最具創意的生日祝福，優勝將會贏得50杯南洋咖啡。 Toast Box同步舉辦線上打卡遊戲，為餐廳寫下最具創意的生日祝福，優勝將會贏得50杯南洋咖啡。
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