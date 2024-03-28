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2024-03-28 12:00:00

免費寵物乘車日回歸 4條路線涵蓋港九新界 帶主子去西九放電

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免費寵物乘車日回歸 4條路線涵蓋港九新界 帶主子去西九放電

免費寵物乘車日回歸 4條路線涵蓋港九新界 帶主子去西九放電

主打寵物保險的 OneDegree為慶祝4周年，今年再度舉辦免費寵物乘車日，一眾市民當天可以帶同主子遊車河兼認識新朋友，在周末與主子到西九文化區草地大暴走，一同放電！

主打寵物保險的 OneDegree為慶祝4周年，今年再度舉辦免費寵物乘車日

主打寵物保險的 OneDegree為慶祝4周年，今年再度舉辦免費寵物乘車日

414日當天將設有4條乘車路線，分別由北角港運城、將軍澳站B1、元朗朗明街及上水火車站出發，更會途經灣仔、觀塘、沙田及荃灣等地，一同去西九。出發時間約為上午1050分，並於下午430分回程。各車站實際位置及實際起程時間可參閱網上報名表。

由即日起至 202441日，於 OneDegree Facebook Instagram 貼文，只要依照簡單指示即完成報名，成功參加是次活動的人士將於202445日前收到確認電郵通知，未能入圍的報名將不作另行通知。

主打寵物保險的 OneDegree為慶祝4周年，今年再度舉辦免費寵物乘車日 主打寵物保險的 OneDegree為慶祝4周年，今年再度舉辦免費寵物乘車日

OneDegree 4周年尊寵月頭炮活動 「免費寵物乘車日」🚌詳情：

日期：2024414日（星期日）

時間：上午1050分起程；下午430分回程

目的地：西九文化區 （自由活動）

4條路線包括：

ROUTE A 北角港運城 <> 灣仔中旅社 <> 中環置地廣場 <> 西九

ROUTE B  將軍澳站B1 <> 觀塘APM <> 九龍塘站 <> 西九  

ROUTE C  元朗朗明街 <> 屯門VCITY  <> 荃灣站 <> 西九 

ROUTE D 上水火車站 <> 沙田排頭街 <> 西九

「免費寵物乘車日」詳情

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