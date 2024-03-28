免費寵物乘車日回歸 4條路線涵蓋港九新界 帶主子去西九放電

主打寵物保險的 OneDegree為慶祝4周年，今年再度舉辦免費寵物乘車日，一眾市民當天可以帶同主子遊車河兼認識新朋友，在周末與主子到西九文化區草地大暴走，一同放電！

4月14日當天將設有4條乘車路線，分別由北角港運城、將軍澳站B1、元朗朗明街及上水火車站出發，更會途經灣仔、觀塘、沙田及荃灣等地，一同去西九。出發時間約為上午10時50分，並於下午4時30分回程。各車站實際位置及實際起程時間可參閱網上報名表。

由即日起至 2024年4月1日，於 OneDegree 的 Facebook 及 Instagram 貼文，只要依照簡單指示即完成報名，成功參加是次活動的人士將於2024年4月5日前收到確認電郵通知，未能入圍的報名將不作另行通知。