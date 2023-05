免費換MIRROR禮品｜易賞錢「一秒GO一起GREEN」低碳活動 空樽回收換MIRROR水樽/帆布袋/便攜餐具盒

MIRROR x 易賞錢「一秒GO一起GREEN」低碳花園活動好評如潮!為鼓勵大眾培養各式環保習慣,易賞錢將於5月起推出下一浪GO GREEN熱潮,一口氣推出3個低碳活動延續可持續生活方式,包括「電子收據一click啟用」、「回收個人護理塑膠容器/ 護膚化妝品容器」及「易賞錢Facebook《全城GO GREEN搜索隊》小遊戲」。

而易賞錢App會員只要於活動期間,到指定屈臣氏門市回收指定個人護理塑膠容器/護膚化妝品容器,每回收 3 件並出示易賞錢會員App QR code 將可免費換領低碳獎賞一件,如回收 6 件指定容器將可換領低碳獎賞兩件。獎品非常吸引,包括Shop with me 帆布袋、Drink with me 型格水樽以及Dine with me 便攜餐具盒,全部印有MIRROR圖案,鏡粉必備!一於與MIRROR一起行多一步,繼續GO GREEN!

禮品數量有限,送完即止,萬勿錯過!有關「回收個人護理塑膠容器/ 護膚化妝品容器」活動詳情,請瀏覽https://bit.ly/43b2BLv,及易賞錢Facebook專頁https://www.facebook.com/moneybackhk。

MIRROR 低碳獎賞及換領時間列表