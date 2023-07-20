免費月餅！本地烘焙品牌Valérie Pastry 免費派流心月餅/手工蝴蝶酥/金莎朱古力蛋糕

雖然還有兩個多月才到中秋節，但各間品牌月餅已經陸續登場。開業 9 年的本地烘焙品牌 Valérie Pastry最近亦加入戰團，首次開設為節日而設的概念店，選址尖沙咀加連威老道，為客人帶來每年熱賣的招牌中秋流心月餅、蝴蝶酥及各款禮盒，更獨家推出聯乘樽裝氣泡茶，本地出品當然值得支持！為慶祝店舖開幕，Valérie Pastry將舉行開幕祭，免費派發 500件流心月餅（包括流心宇治抹茶、流心伯爵茶或其他口味)、100件迷你金莎朱古力蛋糕以及400件手工蝴蝶酥，以答謝客人的支持！食物款式將輪流免費派發，並視乎當日實際情況調整數量，每人限取一件，數量有限，大家記得mark定日子，到時到店舖領取免費美食，親自品嚐本地烘焙品牌Valérie Pastry的招牌貨啦！