免費機票｜香港國際機場消費滿指定金額 送國泰日本來回機票 航點包括東京、大阪、福岡

又有免費機票！，香港國際機場為「HKairport Rewards」會員送上多項優惠禮遇，會員於即日起至2024年1月2日只要在機場任何店鋪 、 食肆及HKairportShop.com 網上商店每累積消費滿指定金額，即可免費獲贈國泰航空日本來回機票一套，航點包括東京、大阪及福岡，優惠相當超值！

香港國際機場消費滿指定金額送免費機票

聖誕將至，是時候把握機會為摯愛親友送上驚喜禮物。香港國際機場「HKairport Rewards」是次推廣總共有5項優惠，包括：

1. 免費機票大放送- 會 員於 即 日 起 至 2024 年 1 月 2 日， 在 機 場 任 何 店 鋪 、 食 肆 及HKairportShop.com 網上商店每累積消費滿港幣 15,000 元，可免費獲贈國泰航空日本來回機票一套。指定航點包括東京、大阪及福岡， 每位會員最多可換領 2 次，豐賞之旅由此開展！