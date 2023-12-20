免費機票｜香港國際機場消費滿指定金額 送國泰日本來回機票 航點包括東京、大阪、福岡

又有免費機票！，香港國際機場為「HKairport Rewards」會員送上多項優惠禮遇，會員於即日起至2024年1月2日只要在機場任何店鋪 、 食肆及HKairportShop.com 網上商店每累積消費滿指定金額，即可免費獲贈國泰航空日本來回機票一套，航點包括東京、大阪及福岡，優惠相當超值！
香港國際機場消費滿指定金額送免費機票
聖誕將至，是時候把握機會為摯愛親友送上驚喜禮物。香港國際機場「HKairport Rewards」是次推廣總共有5項優惠，包括：
1. 免費機票大放送- 會 員於 即 日 起 至 2024 年 1 月 2 日， 在 機 場 任 何 店 鋪 、 食 肆 及HKairportShop.com 網上商店每累積消費滿港幣 15,000 元，可免費獲贈國泰航空日本來回機票一套。指定航點包括東京、大阪及福岡， 每位會員最多可換領 2 次，豐賞之旅由此開展！
2. 港幣$100迎新獎賞-新登記會員可獲贈港幣 $100購物現金券，於指定商戶淨消費滿港幣$300即可使用。
3. 2 倍積分 高達 12%回贈 - 於推廣期內消費均可享雙倍獎賞積分，即港幣 $1 獲取 2 獎賞積分，回贈高達 12%，讓你盡情狂買狂賞。
4. HKairportShop.com 網上商店高達 20％即時折扣- 於 HKairportShop.com 消費滿港幣
$1,500 元或以上，全單即享 9 折；消費滿港幣$3,000 元或以上，即享 85 折；消費滿港幣$5,000 元或以上，更可獲 8 折。
5. 賺取現金回贈或飛行里數 1- 憑 合 資 格 渣 打 Visa 卡 或 Mastercard® 信用卡 在
HKairportShop.com 網上商店簽賬，即可賺取額外高達港幣$1,200 現金回贈或 12,000 里數獎賞。立即贏取最豐富簽賬優惠！借定唔借？還得到先好借！