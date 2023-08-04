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2023-08-04 13:57:08

免費機票｜香港航空新一輪$0機票開搶 近1萬張免費機票/最新公布7大目的地/官方教你搶飛貼士

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免費機票｜香港航空新一輪$0機票開搶 近1萬張免費機票/最新公布7大目的地/官方教你搶飛貼士

免費機票｜香港航空新一輪$0機票周一開搶 近1萬張免費機票/最新公布7大目的地/官方教你搶飛貼士

香港航空公布第2輪免費來回機票詳情，第2輪將於87日（星期一）上午10時開搶，7大目的地包括曼谷、三亞、北京大興、杭州、名古屋、南京、首爾。大家記得mark日子同時間

香港航空$0機票｜最新公布7大目的地

香港航空今日公布第2輪免費機票詳情，免費機票將於87日（星期一）上午10時正開搶。今次共有9,800$0機票，並有7個目的地供選擇，包括曼谷、三亞、北京大興、杭州、名古屋、南京、首爾。旅遊出發日期為202391日至2024324日。

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香港航空$0機票｜部分日子無機票提供

機票以先到先得形式送出，並已包20公斤的寄艙行李，但要留意稅項、附加費等須自付。另要部分日子並無機票提供，包括聖誕旺季日子，以及明年情人節等，逗留期限亦須介乎27日之間。

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香港航空$0機票｜香港航空分享搶飛貼士

香港航空亦十分貼心分享如何提高搶中機票的機會：機票數量會因應每個航點供求情況而不同，請依據系統顯示為準。為增加成功機會，建議計劃於淡季出發。

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▼6個飲食習慣減搭飛機不適▼

6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖)
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