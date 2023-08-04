免費機票｜香港航空新一輪$0機票開搶 近1萬張免費機票/最新公布7大目的地/官方教你搶飛貼士

香港航空 $0 機票｜部分日子無機票提供

機票以先到先得形式送出，並已包20公斤的寄艙行李，但要留意稅項、附加費等須自付。另要部分日子並無機票提供，包括聖誕旺季日子，以及明年情人節等，逗留期限亦須介乎2至7日之間。