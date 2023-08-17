免費機票｜香港航空於Fashion Walk派逾1,000張免費機票/巨型扭蛋機送周邊產品

香港航空為慶祝今年新開通的四大熱門航點——北京（大興）、福岡、布吉及名古屋，香港航空將於8月26日至27日，在銅鑼灣Fashion Walk舉辦「航點新推．機票大放送」活動，送出由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」贊助的逾1000張香港航空免費經濟艙機票給全港市民。

香港航空於Fashion Walk派逾1,000張免費機票

香港航空 Fashion Walk 派免費機票｜參加辨法 有興趣參與的市民可預先於香港航空網站或手機APP免費註冊成為金鵬俱樂部(FWC)會員，並於26日及27日早上親身前往Fashion Walk地下中庭排隊領取號碼籌。公司將於9時派發號碼籌，先到先得，派完即止。獲得號碼籌後可於當日指定時間內，在現場參與巨型夾公仔機遊戲並登記領取機票換領信。

香港航空於Fashion Walk派逾1,000張免費機票

香港航空 Fashion Walk 派免費機票｜ Facebook 公布航點派發時間表 由於每個航點所派發的機票數量不同，香港航空將於8月23日在官方Facebook公布相關航點的派發時間表，方便市民選擇時段到場參與。此外，得獎者將另獲機票優惠碼，供同行乘客購買任何航點機票享現金折扣優惠。

香港航空於Fashion Walk派逾1,000張免費機票

香港航空 Fashion Walk 派免費機票｜免費機票航點 有關活動將送出多個旅遊熱點的免費機票，除了今年新開的四大航點外，還包括峇里、曼谷、台北、首爾、冲繩、東京、大阪、北海道、北京(首都)、重慶、海口、三亞、上海(虹橋)及上海(浦東)。

Fashion Walk百德新街戶外位置將搖身一變成飛機跑道，放置多個由本地人氣插畫師Jane Lee 特別繪製代表四大全新航點的巨型公仔，供大家「打卡」。

香港航空 Fashion Walk 派免費機票｜小小機組人員扮裝間 為增加趣味性，現場除設有巨型夾公仔機外，還設有小小機組人員扮裝間，讓小朋友能穿上機艙服務員及機師制服，與現場的香港航空空姐空少拍照留念！屆時Fashion Walk百德新街戶外位置將搖身一變成飛機跑道，放置多個由本地人氣插畫師Jane Lee 特別繪製代表四大全新航點的巨型公仔，供大家到場「打卡」。

香港航空Fashion Walk派免費機票｜小小機組人員扮裝間