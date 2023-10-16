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生活
2023-10-16 16:15:21

免費機票｜AirAsia送機票 澳門飛沙巴、曼谷單程票價由$0起！

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免費機票｜AirAsia 送免費機位 澳門飛沙巴、曼谷單程票價由$0起！

免費機票｜AirAsia 送免費機位 澳門飛沙巴、曼谷單程票價由$0起！

最新免費機票優惠！世界最佳低成本航空公司AirAsia宣布推出全新推廣，今次澳門和香港出發都有優惠，希望通過標誌性的免費座位*和BIG SALE活動，進一步推動 2024 年旅遊，讓人人都能享受旅行的樂趣，如果正計劃去東南亞旅行的話不妨留意下！

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AirAsia 送免費機位 飛沙巴、曼谷票價由$0起

今次由澳門出發先有免費機位，澳門直飛亞庇(沙巴)和曼谷(廊曼)由MOP0*起，飛往馬尼拉和吉隆坡的單程未連稅票價由MOP208*起。而由香港起程，直飛馬尼拉、吉隆坡、檳城、亞庇(沙巴)、清邁、曼谷(廊曼)或布吉，單程未連稅票價由HKD88*起。另外如果想要探索更遠目的地的旅客，AirAsia提供由吉隆坡/馬尼拉/曼谷(廊曼)中轉至馬爾代夫、喀比、浮羅交怡、長灘島、峇里、珀斯等地的航班，單程未連稅票價僅由HKD313*/MOP537* 起。優惠預訂日期為即日起至2023年10月25日，出發日期為2024年3月4日至2025年3月19日。另外，旅客在此期間加購航班延誤保險可享7折*，如果航班在最初預定的起飛時間之前24小時內發出延誤，則會提供補償，讓旅客體驗安心出行。

*以上免費機位及優惠票價不包括相關稅項及附加費。受條款及細則約束。

**加購航班延誤保險必須於訂票時一同購買。此保障由Tune Protect之合作伙伴承保。

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