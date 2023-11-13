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生活
2023-11-13 19:30:00

免費活動｜做齊3個步驟即有機會免費體驗Starbucks 大師班咖啡工作坊！

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想參加的人士只需要於Starbucks IG專頁做齊三個步驟即可有機會體驗免費咖啡工作坊。

想參加的人士只需要於Starbucks IG專頁做齊三個步驟即可有機會體驗免費咖啡工作坊。

Starbucks推岀限量咖啡體驗工作坊，由星級咖啡導師教授專業手沖及拉花技巧，讓一眾熱愛咖啡的你能滿載而歸！Starbucks更推岀免費體驗工作坊活動，想參加的人士只需要於Starbucks IG專頁做齊三個步驟即可有機會體驗免費咖啡工作坊。

Starbucks更推岀免費體驗工作坊活動，想參加的人士只需要於Starbucks IG專頁做齊三個步驟即可有機會體驗免費咖啡工作坊。（圖片來源：Starbucks）

Starbucks更推岀免費體驗工作坊活動，想參加的人士只需要於Starbucks IG專頁做齊三個步驟即可有機會體驗免費咖啡工作坊。（圖片來源：Starbucks）

免費活動｜ 手沖咖啡工作坊詳情

咖啡大師將從咖啡的香氣、酸度、濃度和風味，介紹品味咖啡的步驟，然後講解沖調咖啡的基本原理，從咖啡粉與水的比例、咖啡研磨，以至浸泡過程，向參加者分享如何沖調新鮮醇香的咖啡， 讓他們學習以各種手沖方式來製作一杯風味濃郁的咖啡。

Starbucks 手沖咖啡工作坊內容：

  •  品味咖啡的步驟
  • 沖調咖啡的四個基本原則
  • 學習不同的手沖方式

工作坊日期：

  • 於 2023 年 11 月 17 日開始

地點：

  • 灣仔軒尼詩道 23-29 號 東亞樓二樓

時段：

  • 每隔個星期五下午 6 時 30 分到 8 時 30 分
  • 時長約 2 小時

費用：

  • 每人港幣 495 元
  • 工作坊最多可容納 4 名參加者

報名方法：

  • 顧客可於星巴克網頁報名
「手沖」是一種充滿簡單美學又方便使用的沖調方法，其咖啡味道恰到好處、層次分明，令咖啡豆的微妙風味發揮得淋漓盡致。 風味：口感純淨，風味細膩。 「虹吸」於 1830 年代已經出現，這種沖調方法利用壓 力，真空萃取咖啡，整個過程複雜卻極具觀賞價值。虹吸 糅合了咖啡藝術與科學的魅力，為咖啡愛好者帶來優雅的視覺享受。 風味：口感細滑，風味醇厚。

免費活動｜ 咖啡拉花工作坊詳情

咖啡大師將介紹濃縮咖啡的基礎知識，分享如何完美地蒸煮牛奶，並示範將濃郁的奶泡倒入濃縮 咖啡中，製作出不同種類的鮮奶咖啡，參加者更有機會練習咖啡拉花製作的技巧。

工作坊內容包括：

  • 什麼是濃縮咖啡？
  • 如何完美地蒸煮牛奶
  • 製作鮮奶咖啡
  • 練習拿鐵拉花技巧

工作坊日期：

於 2023 年 11 月 17 日開始

工作坊地點：

灣仔軒尼詩道 23-29 號 東亞樓二樓

時段：

  • 每隔個星期五下午 6 時 30 分至 8 時 30 分
  • 時長約 2 小時

費用：

  • 每人港幣 495 元
  • 工作坊最多可容納 4 名參加者

報名方法：

  • 顧客可於星巴克網頁報名參加
參加者更有機會練習咖啡拉花製作的技巧。

參加者更有機會練習咖啡拉花製作的技巧。

免費活動｜如何做齊三個步驟？

有興趣報名的大家可透過星巴克香港官方 Instagram 活動，贏取Leon’s Choice 2人同行「手沖咖啡工作坊」或「咖啡拉花工作坊」（價值$990），名額總共6份！

步驟1

步驟2

  • 留言同tag 2位朋友

步驟3

  • 分享你最愛嘅Starbucks Reserve咖啡同你最想參加嘅咖啡工作坊（2選1：手沖咖啡工作坊 或 咖啡拉花工作坊）同解釋原因

官方將選出6個最有心思嘅分享，讓你和你的摯愛共享精緻咖啡工作坊！

 截止時間

  •  截止參加時間為2023年11月15日晚上11:59
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