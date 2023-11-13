免費活動｜做齊3個步驟即有機會免費體驗Starbucks 大師班咖啡工作坊！

Starbucks推岀限量咖啡體驗工作坊，由星級咖啡導師教授專業手沖及拉花技巧，讓一眾熱愛咖啡的你能滿載而歸！Starbucks更推岀免費體驗工作坊活動，想參加的人士只需要於Starbucks IG專頁做齊三個步驟即可有機會體驗免費咖啡工作坊。
免費活動｜ 手沖咖啡工作坊詳情
咖啡大師將從咖啡的香氣、酸度、濃度和風味，介紹品味咖啡的步驟，然後講解沖調咖啡的基本原理，從咖啡粉與水的比例、咖啡研磨，以至浸泡過程，向參加者分享如何沖調新鮮醇香的咖啡， 讓他們學習以各種手沖方式來製作一杯風味濃郁的咖啡。
Starbucks 手沖咖啡工作坊內容：
- 品味咖啡的步驟
- 沖調咖啡的四個基本原則
- 學習不同的手沖方式
工作坊日期：
- 於 2023 年 11 月 17 日開始
地點：
- 灣仔軒尼詩道 23-29 號 東亞樓二樓
時段：
- 每隔個星期五下午 6 時 30 分到 8 時 30 分
- 時長約 2 小時
費用：
- 每人港幣 495 元
- 工作坊最多可容納 4 名參加者
報名方法：
- 顧客可於星巴克網頁報名
免費活動｜ 咖啡拉花工作坊詳情
咖啡大師將介紹濃縮咖啡的基礎知識，分享如何完美地蒸煮牛奶，並示範將濃郁的奶泡倒入濃縮 咖啡中，製作出不同種類的鮮奶咖啡，參加者更有機會練習咖啡拉花製作的技巧。
工作坊內容包括：
- 什麼是濃縮咖啡？
- 如何完美地蒸煮牛奶
- 製作鮮奶咖啡
- 練習拿鐵拉花技巧
工作坊日期：
於 2023 年 11 月 17 日開始
工作坊地點：
灣仔軒尼詩道 23-29 號 東亞樓二樓
時段：
- 每隔個星期五下午 6 時 30 分至 8 時 30 分
- 時長約 2 小時
費用：
- 每人港幣 495 元
- 工作坊最多可容納 4 名參加者
報名方法：
- 顧客可於星巴克網頁報名參加
免費活動｜如何做齊三個步驟？
有興趣報名的大家可透過星巴克香港官方 Instagram 活動，贏取Leon’s Choice 2人同行「手沖咖啡工作坊」或「咖啡拉花工作坊」（價值$990），名額總共6份！
步驟1
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官方將選出6個最有心思嘅分享，讓你和你的摯愛共享精緻咖啡工作坊！
截止時間
- 截止參加時間為2023年11月15日晚上11:59