免費活動｜做齊3個步驟即有機會免費體驗Starbucks 大師班咖啡工作坊！

想參加的人士只需要於Starbucks IG專頁做齊三個步驟即可有機會體驗免費咖啡工作坊。

免費活動｜ 手沖咖啡工作坊詳情 咖啡大師將從咖啡的香氣、酸度、濃度和風味，介紹品味咖啡的步驟，然後講解沖調咖啡的基本原理，從咖啡粉與水的比例、咖啡研磨，以至浸泡過程，向參加者分享如何沖調新鮮醇香的咖啡， 讓他們學習以各種手沖方式來製作一杯風味濃郁的咖啡。 Starbucks 手沖咖啡工作坊內容： 品味咖啡的步驟

沖調咖啡的四個基本原則

學習不同的手沖方式 工作坊日期： 於 2023 年 11 月 17 日開始 地點： 灣仔軒尼詩道 23-29 號 東亞樓二樓 時段： 每隔個星期五下午 6 時 30 分到 8 時 30 分

時長約 2 小時 費用： 每人港幣 495 元

工作坊最多可容納 4 名參加者 報名方法： 顧客可於星巴克網頁報名

免費活動｜ 咖啡拉花工作坊詳情 咖啡大師將介紹濃縮咖啡的基礎知識，分享如何完美地蒸煮牛奶，並示範將濃郁的奶泡倒入濃縮 咖啡中，製作出不同種類的鮮奶咖啡，參加者更有機會練習咖啡拉花製作的技巧。 工作坊內容包括： 什麼是濃縮咖啡？

如何完美地蒸煮牛奶

製作鮮奶咖啡

練習拿鐵拉花技巧 工作坊日期： 於 2023 年 11 月 17 日開始 工作坊地點： 灣仔軒尼詩道 23-29 號 東亞樓二樓 時段： 每隔個星期五下午 6 時 30 分至 8 時 30 分

時長約 2 小時 費用： 每人港幣 495 元

工作坊最多可容納 4 名參加者 報名方法： 顧客可於星巴克網頁報名參加