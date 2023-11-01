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生活
2023-11-01 19:59:12

免費港式奶茶｜黑白第11屆「港式奶茶日」免費送出萬杯港式奶茶 限量版生肖奶茶杯碟套裝「龍」重登場

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免費港式奶茶｜黑白第11屆「港式奶茶日」免費送出萬杯港式奶茶 限量版生肖奶茶杯碟套裝「龍」重登場

免費港式奶茶｜黑白第11屆「港式奶茶日」免費送出萬杯港式奶茶 限量版生肖奶茶杯碟套裝「龍」重登場

黑白80多年來一直帶領港式奶茶的發展，致力推動港式奶茶文化傳承、創新及突破。自2013年起，黑白®於每年11月第三個星期日慶祝「港式奶茶日」年度盛事。今年踏入第十一屆「港式奶茶日」，黑白®繼續透過不同推廣活動，支持本地飲食業蓬勃復蘇，為香港人打打氣

11月港九新界共百間茶餐廳免費派黑白港式奶茶

為延續「港式奶茶日」的傳統，黑白®將夥拍全港九新界100間指定茶餐廳，於即日起至1130日期間的星期一至五，舉行黑白®港式奶茶免費派發活動。市民可於指定時間到參與茶餐廳，免費領取黑白®港式奶茶一杯，數量有限，派完即止。活動詳情請留意黑白®Facebook專頁Instagram專頁（@blackandwhite__hk佈。

黑白將夥拍全港九新界100間指定茶餐廳，於即日起至11月30日期間的星期一至五，舉行黑白港式奶茶免費派發活動。 黑白將夥拍全港九新界100間指定茶餐廳，於即日起至11月30日期間的星期一至五，舉行黑白港式奶茶免費派發活動。 黑白將夥拍全港九新界100間指定茶餐廳，於即日起至11月30日期間的星期一至五，舉行黑白港式奶茶免費派發活動。

限量版生肖奶茶杯碟套裝系列第二撃　祥龍獻瑞喜氣洋洋

為支持本地飲食業及推廣本地設計文化，黑白®去年宣佈與12位本地設計師合作，一連12年推出限量版生肖奶茶杯碟套裝系列。明年送兔迎龍，品牌特別邀請曾在全球網上漫畫比賽中獲獎的90後本地插畫師彭康兒(Bonnie Pang)，以龍年為主題，設計出一對應節的奶茶杯碟套裝。奶茶杯一面印有荷蘭菲仕蘭乳牛的經典圖案，另一面印有祥龍獻瑞的插畫，精神煥發的「龍仔」、「龍女」手捧黑白®港式奶茶，在新春爆竹和桃花盛放的映襯下更顯朝氣勃勃，寓意黑白®陪伴香港市民賀新歲，歎住奶茶過龍年！

90後本地插畫師彭康兒(Bonnie Pang)，以龍年為主題，設計出一對應節的奶茶杯碟套裝。 90後本地插畫師彭康兒(Bonnie Pang)，以龍年為主題，設計出一對應節的奶茶杯碟套裝。 90後本地插畫師彭康兒(Bonnie Pang)，以龍年為主題，設計出一對應節的奶茶杯碟套裝。

換購三部曲 限量版「黑白®龍年杯碟套裝」即入手

由11月13日起至2024年1月17日，各位粉絲只需透過以下方法完成指定消費，並於指定登記期內成功透過WhatsApp 9842 3837登記，即有機會以換購價HK$88，於指定日期內到指定禮品換領中心換購限量版「黑白®龍年杯碟套裝」乙份，數量有限，換完即止！

活動推廣日期：2023年11月13日至2024年1月17日

登記日期：2024年1月4日至2024年1月17日

換購日期：2024年1月18日至2024年2月6日

換購限量版「黑白®龍年杯碟套裝」方法

換購限量版「黑白®龍年杯碟套裝」方法

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