免費港式奶茶｜黑白第11屆「港式奶茶日」免費送出萬杯港式奶茶 限量版生肖奶茶杯碟套裝「龍」重登場

為延續「港式奶茶日」的傳統，黑白®將夥拍全港九新界100間指定茶餐廳，於即日起至11月30日期間的星期一至五，舉行黑白®港式奶茶免費派發活動。市民可於指定時間到參與茶餐廳，免費領取黑白®港式奶茶一杯，數量有限，派完即止。活動詳情請留意黑白® Facebook 專頁及 Instagram 專頁（@blackandwhite__hk）公佈。

限量版生肖奶茶杯碟套裝系列第二撃 祥龍獻瑞喜氣洋洋

為支持本地飲食業及推廣本地設計文化，黑白®去年宣佈與12位本地設計師合作，一連12年推出限量版生肖奶茶杯碟套裝系列。明年送兔迎龍，品牌特別邀請曾在全球網上漫畫比賽中獲獎的90後本地插畫師彭康兒(Bonnie Pang)，以龍年為主題，設計出一對應節的奶茶杯碟套裝。奶茶杯一面印有荷蘭菲仕蘭乳牛的經典圖案，另一面印有祥龍獻瑞的插畫，精神煥發的「龍仔」、「龍女」手捧黑白®港式奶茶，在新春爆竹和桃花盛放的映襯下更顯朝氣勃勃，寓意黑白®陪伴香港市民賀新歲，歎住奶茶過龍年！