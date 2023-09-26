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生活
2023-09-26 20:36:15

免費睇波｜奧海城免費睇英超 送美食現金券嘆晚餐+贏球衣/阿仙奴精美禮物

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免費睇波｜奧海城免費睇英超 送美食現金券嘆晚餐+贏球衣/阿仙奴精美禮物

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為了推動夜經濟，奧海城於9月除了會全程高清直播亞運賽事外，更特別於930日及102829日晚舉辦英超睇波派對。於930日晚上10時，在奧海城2期中庭430吋大電視直播Now TV獨家播放2023/24季度般尼茅夫對阿仙奴英超賽事，首100名於奧海城Facebook專頁登記參加派對之球迷，更可於現場獲取S+ REWARDS現金券，召集一眾英超球迷晚上到商場中庭睇波開Party

免費提供零食飲品 大派現金券 玩遊戲贏球衣

商場中庭位置舖設逾3,000尺人造草氈，讓觀眾猶如置身現場草地上觀看精彩球賽。更免費為球迷提供零食及飲品，首100名於奧海城Facebook專頁登記參加派對之球迷，更可於現場獲取S+ REWARDS現金券，可以於商場食肆享用晚餐及消費另外，主辦方在開波前及中場休息時，更會與球迷大玩遊戲，球迷穿阿仙奴或般尼茅夫球衣到場觀賞賽事，即可參加有獎遊戲，有機會贏取球衣、阿仙奴精美禮物及$1,000 S+ REWARDS現金券定必吸引大量球迷到現場感受球賽熱烈氣氛。

本周六奧海城大搞英超睇波派對。 睇波派對將於本周六晚10時舉行。 奧海城屆時會轉播般尼茅夫對阿仙奴賽事。

奧海城英超睇波派對

日期2023930(星期六)

時間10pm

地點奧海城2期地下主題中庭

直播賽事般尼茅夫對阿仙奴 

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