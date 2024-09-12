免費美食｜Shake Shack全新美式田園漢堡首日優惠價$33！免費派檸檬水＋薯條換領劵

Shake Shack由即日起至11月3日期間，於全線香港和澳門分店推出全新美式田園漢堡，以大啡菇、蘑菇、蕃薯、紅蘿蔔、椰菜、紅菜頭等十一種田園新鮮蔬菜，加入葵花籽、麥米和藜麥等原型食材而製成的全蔬菜漢堡扒，啖啖蔬菜滋味！於9日12日親臨分店更可以首日限定價$33品嚐，此外Shack-Van 亦將於當天分別在中環碼頭（上午 11 時半）、尖沙咀（下午 1 時半）和葵芳（下午 4 時）停留並免費派發自家製美式檸檬水和薯條換領劵，大家切勿錯過！

Shake Shack美式田園漢堡首日優惠價$33

Shake Shack除了經典的芝士蘑菇漢堡，品牌研發團隊由2018年起不斷測試和調整各款食譜，最終成功打造出美式田園漢堡 ，全蔬菜漢堡扒以大啡菇、蘑菇、蕃薯、紅蘿蔔、西芹、韭菜、烤紅洋蔥、烤蒜、椰菜、紅菜頭和細香蔥等十一種田園新鮮蔬菜，並加入葵花籽、麥米和藜麥等原型食材而製成，口感獨特，再搭配美國芝士、香脆洋蔥、醃青瓜、自家製 ShackSauce 以及口感鬆軟的薯仔麵包，風味絕對只此一家！為慶祝新品推出，於9日12日親臨分店即可以首日限定價$33品嚐美式田園漢堡。

而全新的伯爵茶奶昔將在9月26日至11月21日期間推出，以自家製雲呢拿雪糕配搭每日新鮮浸泡的斯里蘭卡伯爵茶，並於鮮忌廉表面灑上牛油酥餅碎及茶葉，幼滑口感與醇厚回甘茶香的完美配搭。