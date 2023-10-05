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2023-10-05 18:13:20

免費聽韓劇聲影回憶之旅 炎明熹負責香港經典電影舞台

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韓國影視界著名的作曲家、弦樂編曲家兼指揮朴仁永，將指揮「MOST管弦樂團」現場演奏多首名曲。

由「駐港韓國文化院」舉辦的《韓國十月文化節2023：韓劇歌曲音樂會》，將於11月18日假香港文化中心音樂廳舉行。這場備受期待的韓劇歌曲音樂會，將帶領樂迷進入充滿魅力的韓劇世界，讓大眾沉醉於經典原聲帶。

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新一代歌手中，技巧與聲音都好的炎明熹，會在音樂會上亮相。

管弦樂團演奏韓劇動人名曲

在韓劇原聲帶界中，最炙手可熱的歌手有Sam Kim、Gaho和金那英，他們將會親臨《韓劇歌曲音樂會》，為本地觀眾帶來精彩難忘的演出。除了3位歌手外，韓國影視界代表著名作曲家、弦樂編曲家兼指揮朴仁永，將會指揮來自韓國的「MOST管弦樂團」進行現場演奏。這支管弦樂團專門演奏劇集原聲帶音樂，團員中更不乏曾參與過原聲帶製作的樂團及樂隊成員。

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音樂系出身的金那英，曾為《金秘書為何那樣》、《我的室友是九尾狐》等多套韓劇獻唱插曲或主題曲。

音樂會的演奏曲目，從韓流始祖《大長今》到《冬季戀歌》、《太陽的後裔》、《擁抱太陽的月亮》、《那年冬天，風在吹》等各個時代經典韓劇主題曲，到近期大熱之作《歡迎來到王之國》，除了電視劇的經典劇情外，原聲帶的優美旋律亦在全球粉絲心中烙下印記。這場獨特的音樂會將會呈獻一首又一首經典曲目，為觀眾帶來難忘的回憶。

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韓裔美籍唱作人Sam Kim，能作能唱。

特別舞台港韓文化交流

屆時，人氣劇集中的經典場面，將伴隨標誌性原聲帶音樂，以電影音樂會的模式完美重現於樂迷眼前，讓音樂及影片帶回那些充滿情懷與回憶的珍貴時刻。為創造亞洲流行文化交流機會，是次音樂會將設有香港經典電影特別舞台，向本地影壇致敬。本地藝人炎明熹、葉文輝(啤梨)，將通過特別演出為是次的音樂會增添獨特光彩。

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演唱《梨泰院Class》原聲帶《開始》(시작)聲名大噪的Gaho。

《韓國十月文化節2023：韓劇歌曲音樂會》詳情：

日期：11月18日

地點：香港文化中心音樂廳

票價：免費入場(10月19號起經Art-mate網上登記)

查詢：kcchk.kr

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