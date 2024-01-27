免費著數｜九龍城手工薄餅店Mama Mia! Pizzeria 2月3日免費派招牌薄餅 限定臘味薄餅$118 起

位於九龍城的手工薄餅店Mama Mia! Pizzeria近日正式搬遷至同區新址，以全新店舖繼續出品新鮮製造的手工薄餅，為街坊提供意式好味道。新店現正試業中，並將於 2024年2月3日正式開業，當日將免費派招牌薄餅，數量有限，派完即止。

九龍城Mama Mia! Pizzeria新店開業

Mama Mia! Pizzeria在2021年開業，主打充滿地道風味的新鮮手工薄餅，以及一系列經典主食及小食。原址本來只設外賣，不過餐廳現在由獅子石道正式搬至南角道，增設堂食區域及開放式廚房，來到現場可以即時品嚐新鮮熱辣的意式美食。為支持本地文化，Mama Mia! Pizzeria 邀請了香港著名插畫家「謝曬皮」重新設計標誌及繪製插畫，全店設有 20 個座位，餐廳的室內裝潢以本土情懷為根本，佈置中加入了大量「謝曬皮」的作品，並設有開放式廚房，客人可以近距離觀賞廚師用心製作手工薄餅。