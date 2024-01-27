免費著數｜九龍城手工薄餅店Mama Mia! Pizzeria 2月3日免費派招牌薄餅 限定臘味薄餅$118 起

位於九龍城的手工薄餅店Mama Mia! Pizzeria近日正式搬遷至同區新址，以全新店舖繼續出品新鮮製造的手工薄餅，為街坊提供意式好味道。新店現正試業中，並將於 2024年2月3日正式開業，當日將免費派招牌薄餅，數量有限，派完即止。
九龍城Mama Mia! Pizzeria新店開業
Mama Mia! Pizzeria在2021年開業，主打充滿地道風味的新鮮手工薄餅，以及一系列經典主食及小食。原址本來只設外賣，不過餐廳現在由獅子石道正式搬至南角道，增設堂食區域及開放式廚房，來到現場可以即時品嚐新鮮熱辣的意式美食。為支持本地文化，Mama Mia! Pizzeria 邀請了香港著名插畫家「謝曬皮」重新設計標誌及繪製插畫，全店設有 20 個座位，餐廳的室內裝潢以本土情懷為根本，佈置中加入了大量「謝曬皮」的作品，並設有開放式廚房，客人可以近距離觀賞廚師用心製作手工薄餅。
限定臘味薄餅$118 起
食物方面，數十款薄餅口味任君選擇，餅底選用意美混合風格，口感煙韌，加上即叫即整，出爐時香氣四溢。人氣之選有經典瑪格麗特($98 起)、啖啖肉的 Mama Mia!($138 起)和芝味濃郁的芝士四重奏($128 起)等。另外餐廳會不定時推出港式風味薄餅，如選用櫻花蝦打造的避風塘海鮮薄餅($138 起)、香脆的鮮味櫻花蝦搭配時令海鮮和烤蒜蓉醬，惹味十足，味道有驚喜。如果自問是芫荽控，更可品嚐芫荽薄餅($98 起)，特別以芫荽青醬配搭惹味的日曬番茄乾及乾葱，風味十足。今個新年，更有限定臘味薄餅($118 起)，精選臘腸及膶腸，搭配白蘿蔔為餡料，很有創意。
2月3日免費派招牌薄餅
為慶祝餐廳開幕，Mama Mia! Pizzeria 將於 2 月 3 日(星期六)下午 12 時開始。向大眾派發招牌薄餅，數量有限，派完即止，附近街坊一於趁機會品嚐一下店舖的手工薄餅啦。
Mama Mia! Pizzeria
地址：九龍城南角道 5 號地舖
電話：852 2558 8335
營業時間：星期一至星期日:上午 11 時 45 分至晚上 10 時