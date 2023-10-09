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生活
2023-10-09 14:30:00

免費試酒｜Coravin慶祝成立10週年 與Waston Wine及city’super舉辦免費品酒活動

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免費試酒｜Coravin慶祝成立10週年 與Waston Wine及city’super舉辦免費品酒活動

免費試酒｜Coravin慶祝成立10週年 與Waston Wine及city’super舉辦免費品酒活動

葡萄酒取酒器品牌Coravin為慶祝成立10周年，分別與Waston Winecitysuper舉辦周年慶典免費試酒活動，紀念這個里程碑。

專利葡萄酒保鮮技術

Coravin的專利技術採用針頭刺穿酒瓶軟木瓶塞提取葡萄酒，移除針頭後，軟木塞即回復及維持原本未開封狀態，讓美酒保持新鮮達幾個月、甚至幾年，大大延長葡萄酒保質期，避免及大大減少開封後變味的風險。

Coravin的專利技術讓美酒保持新鮮達幾個月，甚至幾年。

Coravin的專利技術讓美酒保持新鮮達幾個月，甚至幾年。

購物送Coravin Pure氬氣膠

Coravin分別與Waston Winecitysuper舉辦周年慶典免費試酒活動，在city'super中環、銅鑼灣、尖沙咀及沙田分店4個酒窖，以及專注日本和歐洲美食餐廳Iza'bis，提供10款以Coravin取酒器保存的特選美酒供免費品嚐，讓客人探索佳釀味道。顧客在city'super購買任何Coravin產品，更可獲贈一套Coravin Pure氬氣膠囊（3顆）。

city'super及活動推廣期由2023年10月14日至11月15日。

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Watson's Wine長江中心酒窖提供逾20款美酒

Coravin亦與本地知名洋酒零售連鎖店Watson's Wine合作，在Watson's Wine旗下的酒窖特選優質美酒，並以Coravin取酒器向客人奉上杯裝美酒（按杯收費），示範品牌的專利技術。Watson's Wine的中環世紀廣場酒窖，每個月將特選6款優質美酒，而中環長江中心酒窖則提供超過20款精選美酒供客人品嘗。在活動推廣期間，顧客在酒窖內選購Coravin Sparkling設備，亦享特別折扣優惠。

Watson's Wine活動推廣期由即日起至2023年12月31日

Watson's Wine活動推廣期由即日起至2023年12月31日

Coravin Sparkling Wine Preservation System旨在保持氣泡酒出色的口味，保持氣泡活躍長達4星期。

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