免費課程｜西藏頌缽/紓壓練習改善睡眠 「豐盛生活正念舍」送100個助眠課程名額

香港節奏急促，失眠或睡眠質素欠佳十分普遍，有研究指出，單在香港就有220萬人受睡眠問題困擾。香港首個正念健康生活品牌「豐盛生活」宣布成立旗下「豐盛生活正念舍」，並推出旗下全港首個「正念助眠基礎課程」，希望在今年接觸逾萬名受失眠困擾人士，更會於首階段向公眾開放100個免費名額。

頌缽聲音療 / 助眠紓壓練習 改善睡眠質素 每個人的睡眠根源都不同，不同背景、經歷或習慣都有影響，「正念助眠基礎課程」的獨特之處，是在於為學員提供深入了解自己問題的成因，再對症下藥，找出屬於自己解決問題的最佳方法。課程以正念為基礎，並包括助眠紓壓練習、西藏頌缽聲音療法及瑜伽理療等方法，在身、心、靈3個層面為學員提升睡眠質素。

每個人都內置「自癒力」 豐盛生活及豐盛生活正念舍由曾顥程創辦，他本身於跨國美容公司工作，但因為太太不幸患上癌症，嚴重影響睡眠，令他接觸到「自癒力」的概念，他表示，我們本身都有「自癒力」，就好像跌到之後傷口會自行癒合，「每個人都有身心靈3個層面：身體（Body）、心理（Mind）、精神靈魂（Spirit）。我們要在三者中取得平衡，才能獲得真正的健康。我們希望透過課程中來自不同專業領域的客座講師的分享，讓學員了解正念的概念及其在日常生活中的應用，藉此提升睡眠質素，並維持身心健康。」

限時 A.I. Angel Cards 為生活帶來啟示 近年興起A.I.科技，「豐盛生活正念舍」與科技培訓公司Preface攜手利用A.I.繪圖生成工具Midjourney，以關鍵字創作共10款天使占卜卡（Angel Cards）。每張卡片代表人體七個脈輪之中的其中一個，設計靈感來自於印度教的古老的脈輪系統（Yogic Chakra System）。每張卡片更附有不同格言，為生活提供一些啟示。顧客即日起至2023年7月3日親臨銅鑼灣Preface Coffee & Wine惠顧飲品，即可獲贈一張天使占卜卡，及憑卡上的QR碼登記正念助眠基礎課程的免費名額。