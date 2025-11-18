熱門搜尋:
2025-11-18 11:00:00

免費贏BLACKPINK香港站演唱會門票 登記成FWD MAX會員即可抽獎 參加次數不限

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站將於202612426日在啟德主場館舉行，由最初兩場到加開一場的門票均火速售罄，不過仲未搶到飛的朋友及Blinks不用失望， BLACKPINK 世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站的贊助夥伴FWD富衛保險，特別預留60張演唱會門票，任何人士只需由即日起至128日網上登記成為FWD MAX會員，即可免費參加抽獎贏取門票兩張，完成簡單任務可獲更多抽獎機會。

參加活動方法非常簡單，大家只需活動期間登入FWD MAX網上平台免費成為會員，即可登記參加抽獎。新會員會自動獲得MAX 代幣1個，完成定期登入、讚好或分享文章等簡單任務，可賺取更多MAX 代幣轉換成抽獎機會。每人參加次數不限，轉換更多MAX 代幣參加抽獎，中獎機會越大。

BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG》門票大抽獎詳情：

抽獎活動日期：即日起至2025128日（中午12:00

公佈日期：20251215

獎品（共30 名）

大獎（6名）：《BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONGHKD1,899門票兩張

二獎（24名）：《BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONGHKD1,499門票兩張  

網上登記連結、換領詳情及條款

