免費贏BLACKPINK香港站演唱會門票 登記成FWD MAX會員即可抽獎 參加次數不限

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站將於2026年1月24至26日在啟德主場館舉行，由最初兩場到加開一場的門票均火速售罄，不過仲未搶到飛的朋友及Blinks不用失望， BLACKPINK 世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站的贊助夥伴FWD富衛保險，特別預留60張演唱會門票，任何人士只需由即日起至12月8日網上登記成為FWD MAX會員，即可免費參加抽獎贏取門票兩張，完成簡單任務可獲更多抽獎機會。