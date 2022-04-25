免費送出｜慶祝「世界汽泡彈日」Lush送出100,000個汽泡彈

浸浴可以放鬆身心，不少人喜愛加入汽泡彈提升浸浴體驗。4月27日是「世界汽泡彈日」，Lush將於全球送出共100,000個汽泡彈，與顧客一同分享浸浴樂趣。Lush香港及澳門將於「世界汽泡彈日」當天，在Linktree 發佈Google Form，顧客可於當天上午10時開始預先登記換領汽泡彈（登記只限當天，額滿即止）。成功登記者可於5月9至13日攜同確認電郵到指定分店進行浸浴諮詢，店員會依據顧客的心情及需要來推介最合適的汽泡彈，並送出一個免費汽泡彈。

Lush官網亦會同步舉辦慶祝活動，凡在4月27日當日於官網上購買任何產品，即有機會被選中獲得額外驚喜的汽泡彈。