免費送出｜慶祝「世界汽泡彈日」Lush送出100,000個汽泡彈

浸浴可以放鬆身心，不少人喜愛加入汽泡彈提升浸浴體驗。4月27日是「世界汽泡彈日」，Lush將於全球送出共100,000個汽泡彈，與顧客一同分享浸浴樂趣。Lush香港及澳門將於「世界汽泡彈日」當天，在Linktree 發佈Google Form，顧客可於當天上午10時開始預先登記換領汽泡彈（登記只限當天，額滿即止）。成功登記者可於5月9至13日攜同確認電郵到指定分店進行浸浴諮詢，店員會依據顧客的心情及需要來推介最合適的汽泡彈，並送出一個免費汽泡彈。
Lush官網亦會同步舉辦慶祝活動，凡在4月27日當日於官網上購買任何產品，即有機會被選中獲得額外驚喜的汽泡彈。
「世界汽泡彈日」的由來
Lush聯合創辦人兼董事Mo Constantine於1989年，在她的花園裡發明了世界上首個汽泡彈，並在1990年4 月27日首次獲得汽泡彈的註冊商標。「汽泡彈（Bath Bomb）」一詞起初並不流行，但現在已成為熱門詞語，甚至被加入劍橋詞典中，甚至衍生了浸浴藝術(bathart)。在這充滿挑戰和變革的年代，全球愈來愈重視浸浴，並意識到浸浴有助維持身心健康，Lush亦提倡大眾放下生活重擔，預留私人時間照顧自己的身心健康。
新浸浴應用程式 結合音樂燈光
Lush又預告將推出浸浴主題應用程式，結合音樂、燈光與冥想，提升沉浸式的浸浴體驗，在享受舒心浸浴同時，增添多重感官享受。
浸浴主題專頁及AR實境體驗
為慶祝世界汽泡彈日，Lush官網將啟動一系列精彩的互動體驗，包括配對小測試、 AR 實境體驗（附有 NFT 贈品）、搶先看 Lush 的數碼創新科技，以及回顧 Lush 與汽泡彈的悠久歷史。