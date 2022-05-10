免費送｜7CAFÉ「好啡自己沖」100%必贏遊戲 一連6日送出600杯免費咖啡

7-Eleven的自家品牌7CAFÉ，為慶祝600間分店開幕的里程碑，特別推出「好啡自己沖」100%必中抽獎遊戲，一連6日（5月11至16日）每小時送出600杯免費咖啡。

遊戲讓大家變身成7CAFÉ咖啡大師，與咖啡精靈Gullu Gullu體驗以「黃金比例」沖出高質咖啡的樂趣，遊戲開始時會安排一款7CAFÉ咖啡作任務，包括泡沫咖啡、 鮮奶咖啡及醇白咖啡。玩家需運用左右腦協調，利用左邊的咖啡按鈕及右邊鮮奶按鈕，看準時機按停同時流出咖啡及澳洲鮮奶的咖啡機，務求以「黃金比例」調製選用100% Arabica咖啡豆的即磨咖啡。玩家調製出「黃金比例」7CAFÉ咖啡後，即可參加大抽獎，有機會贏取「7CAFÉ免費贈飲電子券」。