免費門票︱港式R&B馮允謙 K-Pop療愈系女聲GYUBIN 周日海運觀點演出一場

海港城與YouTube合作的《YouTube Music Night！》，由8月至今於「海運觀點」已經舉行了兩場音樂會，包括請來加拿大雙人組合Crash Adams，與年僅22歲的澳洲新生代唱作人Oliver Cronin打頭陣；9月場次即邀請到台灣治癒系創作歌手Dena張粹方、香港抒情系歌手黃淑蔓，以及唱作歌手Lewsz等3位實力派新銳歌手登場。來到10月，則由Jay Fung馮允謙及韓國新生代女歌手GYUBIN登場。
《YouTube Music Night！》每次請來的歌手，都會帶來跨地域驚喜樂迷可以在維港的美景下，沉浸於現場音樂的魅力，從黃昏唱到入夜，感受聽覺和視覺的震撼。本周日(27/10)的一場泗，則請來剛於紅館舉行完3場個人演唱會的馮允謙，以及韓國17歲女歌手GYUBIN到臨獻唱。
馮允謙一直以獨特的歐美R&b歌唱風格，融合廣東流行曲，細膩的情感詮釋和非凡的唱功，使他廣受歌迷愛戴。而GYUBIN則於今年年初出道僅5個月，就憑藉單曲《Really Like You》於亞洲地區爆紅，她的歌曲以輕快明亮的節奏，搭配她清澈的歌聲，迅速吸引了大量樂迷的關注。GYUBIN的青春活力和令人驚豔的舞蹈能力，使她在亞洲音樂圈中嶄露頭角，韓國網友更讚譽她的歌聲為「小IU」。
兩位才華橫溢的歌手，將在海運觀點帶來共1小時的演出，各自展現獨特的音樂風格與魅力。本場音樂錄影活動將開放200個免費名額供觀眾登記參與，現場不設劃位，可於網上先預約免費門票。