免費雞蛋｜新紀元卵送出45,000隻雞蛋！11月5日「日本雞蛋日」

免費雞蛋｜每年11月5日為「日本雞蛋日」，因為11月5日的日文發音與「好的雞蛋」日文發音相似，所以定立每年的雞蛋日宣揚日本雞蛋的美味之處。新紀元卵作為日本蛋業成員之一，特別聯乘本港8個商場舉行「日本雞蛋日‧全民祭」，藉此與大眾分享及宣揚日本雞蛋的滋味，當中銅鑼灣皇室堡更於11月4至5日設有打卡位及互動遊戲，讓大眾深入認識日本雞蛋的美味之處及營養知識。

11月5日「日本雞蛋日‧全民祭」期間，於下列商場以電子貨幣單一消費滿指定金額，並讚好「Fred日本卵」Facebook專頁及追蹤其Instagram，即可換領「新紀元卵」乙盒。數量有限，換完即止。

你知道「日本雞蛋日」嗎 ?

日文「いい」的意思是「好」，而「いい」和「11」發音相似；「たま」(TaMa)是玉的意思，所以以「0」表示；「ご」(GO)是「5」的日文發音；將「05」拼在一起，就是「たまご」(TaMaGo)，即是雞蛋的日文發音。因此，11月5日就代表「好的雞蛋」的意思。日本業界為了宣揚日本雞蛋的美味之處，所以定立每年11月5日為雞蛋日。

日本雞蛋蛋味濃郁、蛋黃挺身而香濃、蛋白清澈無雜質，隻隻挺身而飽滿，深受大眾歡迎；日本農場不但對飼養雞隻飼料和飲用水講究，每隻雞蛋由採卵、包裝到運送的整個過程都極為認真及嚴謹，絕對是信心和品質的保證。