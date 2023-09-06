熱門搜尋:
麥當勞 梁朝偉 肥蛙 天氣 綠色債券 福島核污水 去邊啊Do姐 好去處 銀色債券 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場
返回
生活
2023-09-06 15:26:16

免費雪糕｜BANG & OLUFSEN跨界聯乘FERRARI法拉利 銅鑼灣Pop Up Store即場體驗/打卡送雪糕

分享：
免費雪糕｜BANG & OLUFSEN跨界聯乘FERRARI法拉利 銅鑼灣Pop Up Store即場體驗/打卡送雪糕

免費雪糕｜BANG & OLUFSEN跨界聯乘FERRARI法拉利 銅鑼灣Pop Up Store即場體驗/打卡送雪糕

丹麥奢華音響品牌Bang & OlufsenB&O）與Ferrari跨界合作，推出全新聯乘限定系列，為一系列耳機和揚聲器換上Ferrari的標誌性紅色新裝。為慶祝這次經典合作，B&O銅鑼灣專門店將由91517日期間，變身成「Driven to PerfectionPop Up Store，讓大家親身體驗全新The Ferrari Collection系列，了解兩大品牌優雅美學，亦可參與視聽體驗環節，親身感受沉浸式的震撼引擎音色。

跨界聯乘｜BANG & OLUFSEN跨界聯乘FERRARI法拉利 銅鑼灣Pop Up Store即場體驗/打卡送雪糕

跨界聯乘｜BANG & OLUFSEN跨界聯乘FERRARI法拉利 銅鑼灣Pop Up Store即場體驗/打卡送雪糕

在周末期間（91617日；中午12時正至晚上7時正）入場完成追蹤及打卡任務，更可獲免費獲發本地人氣雪糕品牌TEEMTONEfai配合主題而設計的手工雪糕，同時享受強勁音色、速度快感及透心涼意。

The Ferrari Collection首批產品包括Beosound 2 家用揚聲器、Beoplay EX入耳式耳機及Beosound Explore便攜揚聲器，現於香港專門店預售及發售；第二批產品Beoplay H95亦將於10月上架，重新演繹Ferrari 標誌性紅色，配上躍馬標志，如超級跑車般叫人眼前一亮。

音響品牌Bang & Olufsen（B&O）與Ferrari跨界合作，推出聯乘限定系列，為一系列耳機和揚聲器換上Ferrari的標誌性紅色新裝。 音響品牌Bang & Olufsen（B&O）與Ferrari跨界合作，推出聯乘限定系列，為一系列耳機和揚聲器換上Ferrari的標誌性紅色新裝。 音響品牌Bang & Olufsen（B&O）與Ferrari跨界合作，推出聯乘限定系列，為一系列耳機和揚聲器換上Ferrari的標誌性紅色新裝。 音響品牌Bang & Olufsen（B&O）與Ferrari跨界合作，推出聯乘限定系列，為一系列耳機和揚聲器換上Ferrari的標誌性紅色新裝。 音響品牌Bang & Olufsen（B&O）與Ferrari跨界合作，推出聯乘限定系列，為一系列耳機和揚聲器換上Ferrari的標誌性紅色新裝。 音響品牌Bang & Olufsen（B&O）與Ferrari跨界合作，推出聯乘限定系列，為一系列耳機和揚聲器換上Ferrari的標誌性紅色新裝。

B&O銅鑼灣Pop Up Store活動詳情

日期：9 1516 17日（星期五、六及日）

開放時間：9151617 11am 8pm

雪糕派發時間：91617 12pm -7pm

地點：Bang & Olufsen 銅鑼灣店

（地址：堅拿道東24-25號地下；位於時代廣場後側，銅鑼灣站A出口步行可達）

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受