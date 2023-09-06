免費雪糕｜BANG & OLUFSEN跨界聯乘FERRARI法拉利 銅鑼灣Pop Up Store即場體驗/打卡送雪糕

丹麥奢華音響品牌Bang & Olufsen（B&O）與Ferrari跨界合作，推出全新聯乘限定系列，為一系列耳機和揚聲器換上Ferrari的標誌性紅色新裝。為慶祝這次經典合作，B&O銅鑼灣專門店將由9月15至17日期間，變身成「Driven to Perfection」Pop Up Store，讓大家親身體驗全新The Ferrari Collection系列，了解兩大品牌優雅美學，亦可參與視聽體驗環節，親身感受沉浸式的震撼引擎音色。

在周末期間（9月16及17日；中午12時正至晚上7時正）入場完成追蹤及打卡任務，更可獲免費獲發本地人氣雪糕品牌TEEMTONEfai配合主題而設計的手工雪糕，同時享受強勁音色、速度快感及透心涼意。

The Ferrari Collection首批產品包括Beosound 2 家用揚聲器、Beoplay EX入耳式耳機及Beosound Explore便攜揚聲器，現於香港專門店預售及發售；第二批產品Beoplay H95亦將於10月上架，重新演繹Ferrari 標誌性紅色，配上躍馬標志，如超級跑車般叫人眼前一亮。