炎炎夏日到來，最好的消暑方式莫過於享受一口清涼雪糕！今個七月，全港多個地點將免費快閃派發Hershey’s全新朱古力雪糕。此外，傳統工藝製作的「全褔德芝麻山楂冰糖葫蘆」亦首次登陸各大超級市場及便利店，想知詳請即睇內文！

Hershey's 三款最新朱古力甜品指定地點免費派發

源自美國的Hershey's朱古力以其濃郁醇厚的朱古力聞名，最新的三款朱古力甜品分別以甜筒、雪糕批及脆粒面貌登場，朱古力控切勿錯過。

「Hershey’s特濃朱古力流心甜筒」，每枝甜筒蘊藏著濃厚的流心朱古力醬，在舌尖上慢慢融化，讓人沉浸在可可的香氣之中。甜筒頂層覆有Hershey’s朱古力碎，與柔滑的朱古力雪糕形成絕妙的配合，香甜而不膩，完整呈現出三重朱古力的美妙滋味，為炎熱的季節增添一絲甜蜜。

「Hershey’s特濃朱古力杏仁雪糕批」內層選用幼滑細膩的Hershey’s朱古力雪糕，更配上獨特扭紋朱古力醬，香甜醇厚。外層則包覆著香濃的朱古力脆皮，並灑上滿滿的酥脆烤杏仁，香濃爽脆的口感，完全滿足任何朱古力控的慾望。

「Hershey’s三重朱古力脆粒」一袋3粒的設計，不僅適合一人慢慢品嚐，也適合與好友愉快分享。一口咬開面層的朱古力脆皮，立刻品嚐到招牌的香滑Hershey’s朱古力雪糕，配搭濃郁的扭紋朱古力醬，絕對是夏日消暑降溫之選。

Hershey ’s 朱古力甜品免費派發時間表