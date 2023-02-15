免費雪葩｜Hoegaarden進駐Clockenflap 洪嘉豪楊偲泳化身星級店長/派10,000杯全新果味白啤雪葩/DIY花環頭飾

Hoegaarden最近新出全新低酒精果味白啤酒，並於3月3日至5日在戶外音樂及藝術節Clockenflap會場，打造打卡休憩空間。品牌更特意請來歌手洪嘉豪及「女神」楊偲泳快閃亮相，擔當星級店長，為幸運粉絲斟啤酒。為慶祝年度音樂盛事，現場將派發10,000杯新登場的Fruity Range果味白啤雪葩（含酒精），更可免費參加花環頭飾DIY工作坊等精彩活動。

Hoegaarden將於會場中央位置開設「Hoegaarden The Beer Gaarden 慢．悠花園」，是全場最大打卡休憩空間，園內放滿舒適的豆袋、野餐桌椅和太陽傘等，讓訪客在此放鬆放慢，享受現場音樂表演。園區同時提供各種必影的愜意打卡位，包括花飾復古單車、巨大綠藝打卡牆等；現場更有工作人員即時為客人拍製「慢」動作GIF圖，呼應悠然慢下來的主題，助大家製作與別不同的動態Story。

「慢．悠花園」將供應Hoegaarden Fruity Range全新果味白啤酒系列，系列創作靈感源於比利時人一個有趣習慣——當暢飲至一個酒杯也不剩時，當地人喜歡拿起用畢的果醬罐來斟酒，殘留在罐內的果味意外地為啤酒添上香氣。Hoegaarden紅桑子白啤酒(酒精濃度：3.3%)在釀造的過程中加入天然紅桑子果汁，味道獨特清爽；而蜜桃白啤酒(酒精濃度：3%)則以品牌標誌性的比利時小麥白啤酒與蜜桃汁混合釀製，馥郁香甜，低酒精濃度帶來微醺感官。現場也將提供Stella Artois，以及曾於多個啤酒活動獲得獎項的芝加哥手工啤酒Goose Island，為樂迷帶來更多選擇。

洪嘉豪及楊偲泳化身星級店長 大派 10,000 杯 Fruity Range 果味白啤雪葩

Hoegaarden將在Clockenflap音樂及藝術節期間推出會場特別優惠，凡購買一杯 Hoegaarden紅桑子白啤酒或蜜桃白啤酒，即可免費獲贈同系列的紅桑子或蜜桃口味果味白啤雪葩（含酒精)，限量10,000杯，先到先得，送完即止。雪葩於香港新鮮製造，味道清甜幼滑，口感細膩綿密，而果味白啤雪葩更是品牌首個雪糕零售產品，令人期待。

花環頭飾 DIY 工作坊

顧客憑雪葩杯更可於「慢．悠花園」免費報名參加花環頭飾DIY工作坊，親製屬於自己的仙氣頭飾，成為音樂節打卡小物。為隆重其事，人氣歌手洪嘉豪及「女神」楊偲泳更將於活動首日(3月3日)下午6時快閃亮相，擔當星級店長，為幸運粉絲斟啤酒、送上果味白啤雪葩，萬勿錯過與偶像零距離互動。