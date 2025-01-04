免費音樂會︱「樂‧心」系列朴詩媛(大提琴)與查海倫(鋼琴)室樂演奏

《「樂‧心」音樂會系列》(Musica del Cuore)，自2015年，花園道3舉辦免費古典音樂會，除了每月為訪客帶來遠離壓力的音樂時刻，亦致力為本地有潛質實力的年輕樂手，供演出舞台，讓他們獲取與觀眾近距離互動交流的寶貴經驗。
來到2025年，《樂‧心」音樂會系列》迎來成立的第10個年頭，音樂總監查海倫以「Beyond Senses」為主題，每月第二個星期五下午1時至1時，在花園道3號冠君大廈5樓Eaton Club舉行，免費向公眾開放。
首場演出將於1月10日舉行，大提琴家朴詩媛，與鋼琴家查海倫合奏演出，率先為這系列演奏會揭幕。來自韓國首爾的朴詩媛，於1997年贏得藝術國際比賽，畢業於茱莉亞音樂學院與曼哈頓音樂學院，現為香港小交響樂團成員，被稱為「大家姐」。而查海倫則為香港最年輕鋼琴演奏博士之一，19歲成為首位香港學生獲頒英國皇家音樂學院院士，獲公認為年輕一輩的教學奇才，從22歲起執教於大專院校，同時為眾多公開比賽擔任評委。
這個精彩的音樂會系列，為觀眾帶來優質的古典音樂體驗，並透過節目解說及表演，幫助觀眾更深入理解古典音樂的魅力，提升辨識優秀音樂的能力。無論是忙碌的上班族還是音樂愛好者，都能透過這些演出，感受音樂的美好，並拉近與古典音樂的距離。
《「樂‧心」音樂會系列》「朴詩媛(大提琴)與查海倫(鋼琴)室樂演奏會」詳情：
日期：1月10日(下午1時至1時45分)
地點：中環花園道三號冠君大廈5樓Eaton Club
費用：免費入場
查詢網址：musicadelcuore.com.hk