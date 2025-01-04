免費音樂會︱「樂‧心」系列朴詩媛(大提琴)與查海倫(鋼琴)室樂演奏

《「樂‧心」音樂會系列》(Musica del Cuore)，自2015年，花園道3舉辦免費古典音樂會，除了每月為訪客帶來遠離壓力的音樂時刻，亦致力為本地有潛質實力的年輕樂手，供演出舞台，讓他們獲取與觀眾近距離互動交流的寶貴經驗。

來到2025年，《樂‧心」音樂會系列》迎來成立的第10個年頭，音樂總監查海倫以「Beyond Senses」為主題，每月第二個星期五下午1時至1時，在花園道3號冠君大廈5樓Eaton Club舉行，免費向公眾開放。



